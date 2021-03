Za večjo srečo na delovnem mestu

V svojem podjetju oziroma delovnem okolju ustvarite ali organizirajte nekaj, kar pomaga drugim.

Vsak dan pri delu uporabljajte svoje tri glavne prednosti.

Pomembno je, da premišljeno pogledate sebe in svoje delovne navade, da boste lahko prepoznali stvari, ki vas ločujejo od drugih in vam prinašajo veselje.

V koledar vnesite mater naravo.

Ustvarite osebno vizijo za svojo kariero.

Vsakodnevno se povežite s prijatelji in sodelavci, da se lahko smejite, delite stvari in rastete skupaj.

Med prijetna čustva štejemo denimo navdušenje, umirjenost, zabavo in veselje. Se velikokrat smejite v službi? Seveda ni povsem realno pričakovati, da boste v službi srečni prav vsak dan, cilj pa je, da se pogosteje čutite prijetno kot neprijetno, da torej ne občutite neprijetnih čustev, kot so recimo jeza, strah in stres. Zato smo za vas pripravili pet orodij za povečanje in vzdrževanje sreče med delom.Tudi zato, ker so se meje med domačim in službenim življenjem v zadnjem letu močno zabrisale. Veliko prijetnih reči, ki so bile del službenega življenja, je zdaj preprosto odpadlo. Hitra kava s sodelavko? Šale z direktorjevo tajnico? Nič več.Poleg tega je eden od najpomembnejših faktorjev, ki vplivajo na našo srečo, prav zmožnost povezovanja. Zdaj tako pogrešamo spontane klepete, kosila in celo sprehode ali vesele urice po službi, službene zabave in podobno. Kaj torej sploh lahko storite v boju proti izgorevanju in stresu, še posebno v teh težavnih časih?Za dobro delovno okolje je pomembno tudi dobro povezovanje med sodelavci. Najdite načine, kako drug drugemu pomagati tudi na daljavo in z razdalje. Poskusite ohranjati prijetne odnose tudi v času, ko se s sodelavci ne vidite tako pogosto.Poiščite priložnosti, da se pridružite skupini, ki poskuša rešiti kakšno težavo. Najdite ideje, kako pomagati šefu, kolegom, drugi ekipi ali strankam. Ko ustvarite nov postopek, izdelek ali sistem, ki je koristen, pa naj bo za vas ali za koga drugega, boste občutili ponos in hvaležnost ter razvili svoje odnose.Ali poznate svoje prednosti? Pomembno je, da premišljeno pogledate sebe in svoje delovne navade, da boste lahko prepoznali stvari, ki vas ločujejo od drugih in vam prinašajo veselje.To so vaše prednosti. Ko jih enkrat spoznate, se pogovorite s šefom, sodelavci in prijatelji, kako jih lahko resnično redno uporabljate. To lahko pomeni, da prevzamete novo odgovornost ali se pridružite odboru, ki se resnično ujema s tem, kdo ste. Če v službi uporabite svoje prednosti, boste srečnejši, bolj angažirani in bolj produktivni!Zdaj, ko v večini delamo od doma, je veliko lažje ves dan ostati med štirimi stenami. Obstajajo tudi odlične domače vadbe in tehnološke ugodnosti, ki nam omogočajo, da gremo iz postelje (in od spanca) k zajtrku, od zajtrka na delo in z dela v čas sprostitve. A vse to počnemo v istem okolju. A obstaja veliko prednosti, ki jih lahko izkoristite, če daste med delovnikom prednost in dovolj časa tako svojemu psihološkemu počutju kot čustvenemu.Mnoge študije dokazujejo, da sprehodi v naravi, svež zrak in gibanje (predvsem na prostem) spodbujajo pozornost in osredotočenost. Zato vam predlagamo, da si v koledarju označite prosti čas, da zagotovite, da se bo to zgodilo. Med vaše aktivnosti spadajo tako jutranji tek ali kolesarjenje še pred zajtrkom kot sestanek med sprehodom (kar je še posebno izvedljivo, če gre za telefonski sestanek) ali počitek na vrtu po kosilu, raztezanje pred službo ali branje na balkonu. Narava vam pomaga pri čustveni regulaciji, izboljša spomin, zmanjša stres in nas poleg tega lahko naredi bolj ustvarjalne! Včasih za to potrebujemo le nekaj trenutkov stran od elektronike.Naj bo kot vodilna luč, ki vas bo navdihnila. Vizioniranje (in manifestiranje) je lahko izjemno močno, če se povežete s svojimi cilji in si zamislite izzive in uspehe, ki jih boste imeli na poti. Ko ustvarite svojo osebno vizijo kariere, ki je za vas pomembna, boste povezani s to potjo in motivirani, da nadaljujete vsak dan posebej. Vaša vizija je slika tistega, za kar si prizadevate in kar vas navdihuje v vašem delovnem življenju.Da bi ostali motivirani za svojo vizijo, morate razčleniti velike, dolgoročne cilje na majhne korake, in te vnesete v svoj koledar. Nevroznanost o motivaciji pravi, da vsakokrat, ko dokončamo enega od teh majhnih korakov, naši možgani dobijo odmerek dopamina, kar nas motivira, da nadaljujemo osebno vizijo.Ljudje, ki so zadovoljni na delovnem mestu, v to zadovoljstvo pogosto vključujejo tudi odnose s sodelavci. Tisti, ki imajo morda celo najboljšega prijatelja ali prijateljico v službi, v svoje delo vnesejo veliko več truda. Prijateljstva v službi so res pomembna!Na jutranjih kavah ali kosilih si odmerite čas za klepet, šalo in povezovanje z ljudmi, s katerimi ste si v svojem podjetju blizu. Delite, kaj se dogaja v vašem osebnem življenju, vadite pozorno poslušanje, saj tako pomagata drug drugemu doseči tako osebne kot profesionalne cilje.