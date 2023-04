Uravnovesimo čakre: varna sem, povezana z zemljo, iz katere črpam moč

Že pet minut na dan zadostuje, da se prepišejo vzorci v možganih, in v kombinaciji z meditacijo lahko afirmacije spremenijo vaš pogled na svet ter odprejo pot čudežem. Prva čakra se odziva na afirmacije: »Varna sem. Živa sem. Povezana sem z zemljo, iz katere črpam moč. Prizemljena sem v sedanjem trenutku. Dopuščam, da me Zemlja čisti, zdravi in uravnovesi.«

Drugi čakri povejte: »Prilagodljiva sem. Moja čustva so pretočna kot voda - prihajajo in gredo. Jaz nisem enako kot moja čustva. Varno je spustiti. Zaupam življenju.« Tretja čakra se bo odzvala na misel: »Zdravi me sončna svetloba. Česar ne potrebujem več, predam v ogenj. Sem svetloba sonca. Tukaj sem. Varna sem. Vredna sem. Lahko sprejemam kompromise.«

Za četrto recite: »Odprta sem in ljubeča. Odpuščam sebi in drugim. Moje srce je odprto. Varno je biti ranljiva. Vredna sem ljubezni. Brezpogojno ljubim sebe in druge.« Peta čakra je povezana z afirmacijo: »Svobodna sem in jasna kot veter. Varno je izraziti svoja čustva in potrebe. Lahko govorim in poslušam z ljubeznijo. Moj glas je jasen. Lahko govorim svojo resnico.«

Šesta pa: »Mirna sem in osredotočena. Sem natanko tam, kjer moram biti. Mirna sem, zadovoljna, usklajena s svojim višjim jazom. Varno je, če moj um počiva. Nisem enako kot moje misli. Moj um je moj prijatelj, toda jaz ga nadzorujem. Lahko poslušam intuicijo.« Sedmo čakro stabilizirajte s: »Sem svetloba. Sem zdravljenje. Sem ravnovesje telesa, uma in duha. Vsi smo eno. Sem božanska, cela in popolna. Lahko zaupam intuiciji.«