Šesta čakra leži na glavi, med obrvmi, in je odgovorna za intuitivno zaznavanje in domišljijo. Pogosto je zablokirana, zlasti pri ljudeh s povečanim egom, ki se ženejo za materialnim bogastvom in ignorirajo duhovnost v celoti.

Konkretno se blokade na tej čakri ali njeno energijsko neravnovesje lahko odražajo tudi kot lahkovernost, naivnost in neprepoznavanje laži drugih, ne videnje resničnih vzrokov za svoje težave, ujetost v nerazumne strahove, odzemljenost in preveč bujna domišljija, ki meji na izgubo stika z realnostjo. Toda ko šesto čakro aktiviramo, nam lahko pomaga dostopati do globljega znanja, duhovnih resnic, širi našo zavest in krepi sposobnost preseganja in spuščanja ega. Ko je tretje oko popolnoma odprto, nas lahko v meditaciji celo poveže z našimi duhovnimi vodniki, ki nam pomagajo in svetujejo pri različnih težavah, s katerimi se spopadamo.