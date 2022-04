Teden v zvezdah: danes je polna luna

Danes (16. 4.) je polna luna, nosila nas je, predvidevam, že dan, dva. Govori o političnih pritiskih, zdi se, da bo znova nekaj ohladitev v času polne lune ali kak dan prej. Pozneje se temperatura spet dvigne, bo pa več dežja.

Kljub polni luni, ki je negativno vezana na Pluton, se zdi, da nas bo energija Merkurjevega sekstila na Venero držala v teh prazničnih dneh v dokaj spodbudnih občutkih, da bomo znali biti prijazni in družabni. In čeprav se omenjeni sekstil dogodi šele v ponedeljek, 18. 4., ga bomo močno čutili že prej.

Toda zdi se, da bo na nas deloval nekoliko prijetneje v soboto in nedeljo ter da bo v ponedeljek mnogo močneje čutiti ostale vplive, ki pa niso vsi samo enostavni. Vsaj pozneje popoldne in proti večeru lahko do nas prihajajo že zelo naporne informacije, občutek, da nas nekaj ali nekdo pritiska, stiska, manipulira.

Veliko je aspektov, ki se bodo dovršili ravno na praznični ponedeljek. Merkurjeva konjunkcija na Uran nam bo dala veliko misli in vznemirjenja, a tudi več napetosti, skupna povezanost obeh planetov v harmoniji še z Venero pa da vedeti, da ta mentalna vznemirjenost ne bo utrujajoča ali naporna, ampak bo večini ljudi prinesla zabavo, veselje, sproščenost, željo se družiti, povezovati.

Znali si bomo povedati svoje resnice na najbolj prijazen in prikupen način. Znali se bomo skupaj nasmejati. Toda čeprav se omenjena trojica poveže šele v ponedeljek, se mi zdi, da bomo čutili ta spodbudni vpliv že pred eksaktnostjo, kajti v ponedeljek se dogaja še en manj prijeten vpliv, zaradi katerega kljub vsej prikupnosti in družabnosti, mladostni in vedri energiji ne bomo morali v celoti užiti praznikov. Govorim o kvadratu Sonca in Plutona, in ker bo Luna v ponedeljek v škorpijonu, sklepam, da vsaj pozneje popoldne in proti večeru izgineta vedrost in lahkotnost in se lahko čuti veliko obremenjenost, pritiske na ljudi, predvidevam, da se bomo počutiti stisnjene v kot zavoljo politike in temnih, umazanih bitk, ki smo jim priča še zdaj, čez vikend pa se znajo z nečim še zaostriti.

Po ponedeljku na nebu ne bo več nekih pomembnih aspektov, kar pomeni, da ne bo toliko zunanjih spodbud in bomo lahko delovali bolj v skladu s svojimi notranjimi vzgibi.

Sonce 20. 4. preide v znamenje bika, tako bomo po novem manj prodorni, bomo pa napredovali k svojim ciljem počasi, previdno in trezno. Z vsemi ovirami se bomo soočali nekoliko bolj trdno, jih lažje prenesli. Na splošno prevladujoča energija rib in bika prinaša precej pasivne, a prijetne in harmonične dni skoraj do konca meseca.