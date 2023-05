Ste večkrat jezni? Potem naredite to ...

Ozavestite, kako telesno občutite jezo, kaj pri tem razmišljate in čutite. Običajno se pospeši dihanje, mišice so napete, želodec se stisne v kepo in misli nam sporočajo, da gre za krizni položaj. Lahko zarjovete ali padete v jok. Ne obsojajte se, le priznajte si, da ste razjarjeni. Nato se pomirite.

Ključno je, da najdete notranji sprožilec, ki vam bo pomagal vzpostaviti ravnovesje. Sprostite se. Globoko vdihujte in izdihujte, saj s tem pomirite srce in glavo. Povejte osebi, ki vas je razjezila, kar ji gre, ne da bi bila z vami. Ne pričakujte odgovora. Samo iz sebe želite spraviti vse skupaj. Lahko poveste tudi tretji osebi ali zapišete na papir. Ko se umirite, lahko v miru in z razdalje še enkrat ocenite svoj položaj. Kaj ste pred, med in po tem mislili in čutili? Zakaj? Analizirajte vzroke in učinek. Tudi analizo zapišite.

Še vedno spremljajte svoje občutke. Tudi če v položajih, ki vas jezijo, ostanete mirni, obstaja vzrok za vaš odziv, a je hkrati to samo eno od vaših čustev, niste vedno in v celoti taki. V tem trenutku ste imeli samo potrebo, da pride v ospredje. Zato se ne obsojajte, ampak sprejmite, kar čutite in kar se je zgodilo.

Naslednji korak

Premislite, kateri občutek se je še pridružil jezi. Zakaj prav ta in v tem trenutku? Poskusite ga razumeti. Lahko nekaterih občutij že dolgo niste spustili na plan, recimo odkritosti, spoštovanja, zaupanja, ljubezni. Kaj čutite? Po čem hrepenite? Ko si odgovorite, se boste laže odločili za naslednji korak. Prepoznajte potrebe svoje duše in odkrijte, kako jih lahko izrazite. Pri tem naj vam pomagajo malenkosti, npr. sprehod (čas zase), čas s partnerjem.

Čestitajte si za vsako naložbo v svojo srečo. To bo okrepilo samozavest in vas obvarovalo pred naslednjim izbruhom jeze. Dogodka ne morete več spremeniti, zato ga pustite pri miru. Če je spor vključeval osebo, ki vas je ujezila, vedite, da ima tudi ona svoje sprožilce in vzroke za odzive. Če se boste zavedali tega, ji boste laže oprostili in se osvobodili nakopičene jeze.