Spoznajte spokoj zazena: pustimo mislim, da gredo mimo nas

Zazen pomeni sedeča meditacija, ki je zelo priljubljena pri Japoncih. Izvajamo jo tako, da udobno sedimo na blazini v lotosovem položaju. Najpomembnejše je, da se pri tem ves čas držimo vzravnano od medenice do vratu. Pogled lahko upiramo v tla, približno meter predse, v prazno ali v steno. Pri meditaciji nimamo nobenega posebnega namena, preprosto se osredotočimo na sedanjost, na trenutek, v katerem smo, brez navezovanja na različne misli, ki nam nenehno letijo skozi možgane. Dogen Zendži, začetnik te meditacijske prakse, je rekel: »Sedi, ne da bi se premikal, in se osredotoči na to, da ne misliš. To je umetnost zazena.«

Izpostaviti velja še, da ni rekel, naj bo um prazen, temveč naj ne razmišljamo, kar pomeni, da pustimo mislim, da gredo mimo nas, in se jih ne oklepamo. Ne borimo se z njimi in jih ne želimo odriniti, ampak jih lahkotno sprejmemo kot beli šum v ozadju, ki mu ne posvečamo pozornosti. S tem preidemo v stanje brez preteklosti in prihodnosti, ki nam omogoči, da se v sedanjosti poglobimo v občutke v svojem telesu.