Se prerokba s Svete gore uresničuje: menihi so napovedovali vojno, tudi zmagovalca?

Prerokba, ki se je leta 2015 pojavila na grški gori Atos (Grki jo imenujejo Sveta gora), opozarja na velike konflikte, ki čakajo Evropo in svet v prihodnosti. Avtor besedila ni znan, prav tako ni jasno, s kom od svetogorskih starešin in menihov je govoril. Navedeno je le, da je pogovor potekal septembra 2007.

Gre za apokaliptično besedilo v duhu krščanske tradicije, združeno z elementi Kremanske prerokbe (Miloš Tarabić in nečak Mitar).

Kremanska prerokba Kremanska prerokba je zbirka prerokb jasnovidne zlatiborske družine Tarabićev. Ime je dobila po vasi Kremni na severu Zlatibora, kjer je živela družina. Pojavili so se v 19. stoletju, nekateri menijo, da so bili preroki, drugi pravijo, da so prevaranti. Napovedali naj bi odkritje televizije, prihod telefonov in telegrafov v Srbijo, razrešitve na srbskem prestolu pa tudi prihod rdečega cesarja z zvezdo glavi – aluzija na Josipa Broza Tita.

Priporočamo branje s kritično distanco.

Prerokba napoveduje sedem vojn

Prerokba govori, da bo v vsako od vojn vključenih vedno več držav, tako bo vojna zajela vse več delov sveta. Med vojnami bo obdobje miru. Prebivalci držav, vpletenih v vojno, bodo molili k Bogu za pomoč, vendar njihove molitve ne bodo uslišane.

»Prebivalstvo držav, ki ne sodelujejo v vojni, ne bo razumelo nesreče svojih sosedov, temveč si bo prizadevalo za vojno in uničenje, da bi se maščevalo sovražnikom. Na koncu bo vojna zavzela ves svet. Povsod bodo vladali lakota, razdejanje, nesreče, nemiri, ropi in bolezni. Grčija bo svojo vojsko dala pod oblast prihajajočega izvoljenega cesarja. Rusija bo doživela še eno provokacijo – napad Gruzije, ki bo tokrat Gruzijo popolnoma uničil. Žal bodo izgube gruzijskega civilnega prebivalstva zastrašujoče. Medtem ko so Rusi v vojni v Gruziji, bodo tudi Ukrajinci, ki jih spodbujajo Američani, začeli nesramno provocirati Rusijo,« naj bi je leta 2007 izjavil starec. Dodal je: »Rusi bodo zelo hitro premagali Ukrajince (natančneje, malo Ukrajincev se bo strinjalo, da bi šli v vojno z Rusi), prebivalstvo ukrajinskih mest jih bo sprejelo odprtih rok. Prvič bodo zračni boji med Rusi in Američani potekali nad Ukrajino in Črnim morjem, Rusi pa bodo nesporno zmagali.«

Prerok je tudi dejal, da se bo v Turčiji začela diktatura in da se bodo Kurdi uprli, čakala naj bi nas tudi svetovna gospodarska kriza.

Piše, da bodo Rusi v nekem obdobju osvojili Finsko, Švedsko in Norveško. »To se bo zgodilo zato, ker bodo te države, čeprav formalno podpirajo nevtralnost, prvi resen udarec Rusiji zadale s svojega ozemlja, žrtve bodo med civilnim prebivalstvom. »Nato bodo Rusi vstopili na Poljsko, Češko, Slovaško, v Romunijo in Moldavijo. Prebivalstvo pravoslavnih balkanskih držav bo sklenilo zavezništvo z Rusijo. To bodo Srbi in Romuni, ne pa Bolgari. Po tem se bodo Rusi premaknili na jug, da bi pomagali svojim zaveznikom – Arabcem, predvsem Irancem – v vojni z Američani,« piše. »Rusi bodo prečkali celotno Perzijo in premagali čete Nata. Ta bo napadel Irak, Sirijo, Jordanijo, Libanon, Kuvajt in sčasoma Izrael. Takrat bodo ZDA in Izrael poskušali prvič uporabiti jedrsko orožje, a ga bodo Rusi nevtralizirali. To bo povzročilo prekinitve energije in komunikacije po vsem svetu. Nato bodo Rusi vstopili v Egipt in zasedli Sueški prekop.«

Ta sposobnost hitrega premikanja vojakov na velike razdalje, ki jih je veliko, bo velika prednost za Ruse, naj bi rekel menih z gore Atos in pojasnil: »To bo mogoče zaradi letal nove, neznane konstrukcije, ki so videti kot leteči krožniki. Nato bodo Rusi vstopili na Balkan, da bi pomagali Srbom proti Natu, ki jih bo napadal, pa tudi proti muslimanskim in katoliškim balkanskim državam, in zmagali bodo.«

Ruse naj bi zlomila samo ena stvar – izdaja Kitajcev. Čeprav bo Kitajska sprva na strani Rusije, bodo Kitajci čez nekaj časa ob pomoči največje podkupnine v zgodovini – oblast nad celotno Sibirijo – umaknili svoje čete. Še huje, dovolili bodo, da bodo zavezniške čete Ruse pretkano napadle, naj bi pisalo v domnevni prerokbi.