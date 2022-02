Saturn v disharmoničnem aspektu z Marsom

Aspekt Marsa in Saturna ustvarja telesno močne in disciplinirane ljudi, sposobne trdega in neumornega fizičnega dela, gradbince, vojake in podobno, tudi športnike, ki potrebujejo jekleno moč telesa, denimo metalce kopja, dvigovalce uteži, maratonce in vse športnike na ledu ali snegu.

Toda ko gre za težak aspekt med njima ali konjunkcijo, je to eden najtežjih vplivov. Saturn potiska pogum, odločnost, prodornost Marsa, ga tlači in mu ne dovoli biti. Hladna nadzorovanost jeze prinaša velik pritisk na osebo. Po drugi strani, ko se oseba počuti dovolj prestrašena, ogrožena, skoči iz nje zelo primitivno agresivno odzivanje.

Pri opozicijah je pogosto tako, da prevlada enkrat ena, drugič druga stran, torej enkrat smo bolj zadržani in nadzorovani, drugič pa intenzivno izražamo jezo. Pri kvadratih je verjetneje, da bo prevladal Saturn, vse dokler se ne bo nabralo preveč potlačene jeze, ki lahko izbruhne povsem nepričakovano in odnese človeka v nekontrolirane energije Marsa. Pri tej kombinaciji je pomembno, da pomirimo ta dva elementa in jima damo neko skupno noto. Morata se naučiti sodelovati. Saturn mora razumeti, da so volja, borbenost in napadalnost del človeške narave, da tega ne more popolnoma nadzorovati in zajeziti. Mars se mora naučiti počakati na pravi trenutek, biti previden.

Aspekt pomaga športnikom, ki potrebujejo jekleno moč telesa. FOTO: Ridofranz/Getty Images

V korist Marsu se moramo naučiti postavljati meje jasno in sproti, mu dati prostor, kjer je lahko tekmovalen in napadalen, lahko prek športa ali v poslovnem svetu. Ne bo nam lahko, ker aspekt spodbuja lenobo in ob njem je vse fizično trikrat težje kot nekomu drugemu, saj je aktivnost področje, kjer se srečujemo s Saturnom, težo, ovirami. Toda saj veste, kako je s Saturnom – vaja dela mojstra in sčasoma postanejo napori manjši in je energije več in več. Tako se z disciplinirano telesno vadbo najlažje združuje dva tradicionalna malefika.

To sta dva nezavedna planeta, zaradi česar pogosto krivimo druge, da so nekultivirani, grobi in napeti, pozno uvidimo svojo trdost in zakrknjenost.

Pogostejše masaže pomagajo, da človek ni tako zakrnel, zategnjen, da se mišice sprostijo in je s tem Mars lažje bolj sproščen v naši biti. Pomaga tudi delo z živalmi, sploh zvermi, ker se učimo krotiti nekaj divjega, kar je temeljna naloga te kombinacije.

Opazujmo se, in imejmo oči oprte za svojo agresivnost, čutimo jo, prepoznajmo, kar je pogoj za delo z njo. Opazujmo tudi, na koga vse projiciramo lastno napadalnost. Ko se naučimo delati s to težavno energijo, nas življenjske bitke skalijo in postanemo izjemno trdoživi.