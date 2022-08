Psihologi pojasnjujejo, kaj je pomembno pri izbiri pravega partnerja

Občutek čustvene bližine je osnova za izbiro bližnjih oseb. Odnos s primarnim skrbnikom in osebami iz zgodnjega življenja prinaša temeljni občutek zaupanja in varnosti osebe, kar pozneje vpliva na njene izbire – tako v bližnjih odnosih kot intimnem partnerstvu –, kot da posnemamo prejšnje vzorce, pravijo psihologi.

Toda ko govorimo o medčloveških odnosih, se je treba izogibati strogemu določanju, saj vedno obstaja priložnost sprememb s terapevtskih procesom, da se ublažijo negativne izkušnje iz otroštva. Model odnosa s primarnim skrbnikom – mama, oče ali bližnja oseba, s katero se v otroštvu ustvari varnostna vez – se prenese na nekoga, ki bi pustil vse, da bi se posvetil zadovoljevanju vaših potreb, a vas hkrati ne bi omejeval.

Ko smo prepričani, da je tu nekdo, ki bo usmerjen na naše potrebe, to ne pomeni nujno, da je ves čas ob nas, ampak da občutimo varnost, že če mislimo na to osebo, na katero lahko vedno računamo. Vzporedno s tem pri partnerju iščemo tovrstno gotovost, dostopnost, brezpogojnost in odzivanje na naše potrebe, pojasnjujejo.

Pri partnerju iščemo gotovost, dostopnost, brezpogojnost in odzivanje na naše potrebe. FOTO: Jacoblund/Getty Images

Obstaja sicer težnja ponavljanja in ponovnega ustvarjanja nečesa, kar nam je znano. Človek je bitje, ki se počuti udobneje v nečem, kar že pozna. Partnerja izbiramo po zamišljeni sliki, in če pobližje pogledamo osebnostne načine delovanja, vidimo, da se ujemajo s tistimi iz otroštva v načinu razmišljanja. Ravno zato s spoznavanjem sebe odpiramo prostor, da lahko vidimo širšo sliko.

Življenje sodobnega človeka se sicer razlikuje od vsega, kar smo doslej doživeli. Široka paleta možnosti z ene strani osvobaja, po drugi prinaša težave. Obstaja odličen primer, ko so ljudem ponudili več kot 20 različnih vrst marmelade, da bi potrdili, da ne moremo sprejeti tolikšne različnosti. Enako drži za številne partnerje in stike z ljudmi: če ne obstajajo filtri, se lahko izgubimo.

Vedeti je treba tudi, da odnos nima smisla, razen če sta partnerja usklajena, si sledita in se odzivata na znake drug drugega. V tej vzajemnosti in tolerantnosti, prav tako kot v odločni drži, ki vključuje zaščito lastnih interesov, leži skrivnost skupnega razvoja.

Najpogosteje izbiramo partnerja s prepričanjem, da bo za vedno. Toda izbiro potrdi in zvezo obdrži možnost, da se živi tu in sedaj, z osredotočenostjo na to, kar vama je v tem trenutku skupno, z vizijo skupnega cilja. Občutek miru, spokojnosti, temeljne gotovosti v odnosu je dokaz, da je ob vas prava oseba. Pri tem je treba imeti v glavi, da sam od sebe raste samo plevel, vse drugo moramo zalivati kapljico za kapljico, da obrodi – tako je tudi s partnerskim odnosom.