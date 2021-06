Odkrijte, ali ste rojeni pod srečno zvezdo

Povežite se z energijo strelca - Odprite vrata sreči in priložnosti, tako da se naravnate na energijo tega znamenja.

- Bodite dojemljivi za mnenja drugih, berite in se izobražujte.

- Razmislite, ali se vaša dejanja ujemajo z vašimi prepričanji, ter sprejemajte odločitve, usklajene z njimi.

Cilje uresničujte optimistično in z zaupanjem. Predstavljajte si, kako se boste počutili, ko jih dosežete. Vaša domišljija naj bo pri tem brezmejna.

Strelca povezujemo tudi z zadovoljstvom, vero, upanjem in pustolovščinami. Tam, kjer ga najdete v svoji rojstni karti, vas torej čakajo uspeh, sreča, pogumni podvigi, tveganja in izpolnjena pričakovanja.Če ste strelec po ascendentu, ste idealistični, optimistični in vse vas zanima. V življenju imate srečo in ob vsakem padcu kot mačka pristanete na vseh štirih. Obožujete potovanja, avanture, premorete veliko energije, ki jo trosite naokrog. Dinamični in neodvisni ste, radi raziskujete. Zanesete se lahko, da se bodo priložnosti pojavile same od sebe.Rojeni ste za služenje denarja! Imate nos za denar in povrhu še srečo. Znate vlagati, a tudi zapravljati. Lahko ste preveč optimistični in utrpite izgube, a jih kmalu nadomestite. Pogosto živite na veliki nogi. Lahko delate v banki, na borzi, kot učitelj, sodnik ter vodite druge. Poskrbite, da služite na pošten način, ne zapletajte se v piramidne sheme.Obožujete mentalne izzive, vedno imate kup idej, sosedi in sorojenci pa vam pomagajo na poti do uspeha. Vaša modrost hodi z roko v roki s srečo. Imate močno potrebo po dogodivščinah, radovedni ste in učeni. Odprti ste, veliko govorite, vaš dar je veščina komunikacije, retorike, javnega nastopanja, pisanja. Druge znate prepričati. Ljubite potovanja in imate odličen smisel za humor. Vaše sposobnosti vam bodo pomagale uresničiti poslanstvo.Želite si živeti v tujini oz. izhajate iz družine, ki vam je dala veliko splošne razgledanosti. Starši so lahko tujci ali visoko izobraženi. Živite v velikem domu, obdani z družino in ljubljenčki. Imate visoka moralna načela in ste iskreni. Govorite več jezikov, že od mladih nog ste zelo samostojni. Številne selitve vas bogatijo in vam širijo obzorja.Strelec vam tu prinaša veliko življenjskih užitkov in zabave s prijatelji. Imate lahko veliko otrok, ki vas osrečujejo, saj se znate povezati z njimi. Optimistični ste, ustvarjalni in se radi zabavate. Imate veliko ljubezenskih razmerij, včasih težko vztrajate v enem, saj potrebujete svobodo. Lahko so vam všeč tujci. Šport in hobiji vam veliko pomenijo. Zadenete lahko pri igrah na srečo!Uživate v svojem delu, srečo imate v službi in ste trdnega zdravja. Radi hodite v restavracije, na masažo, alternativne terapije. Pri delu morate imeti občutek svobode, hkrati pa vedno najdete odlične sodelavce in dobičkonosne projekte. Trdo delate, a z mislimi ste vedno že pri naslednjem projektu. Gurman ste, ki rad poskuša različne okuse. Obstaja nevarnost, da se prenajedate. Rešitev ni v omejitvah in dieti, ampak v ravnovesju.Pritegnili boste svetovljanskega partnerja, ki rad potuje – ali ga boste našli na potovanju. Čaka vas srečen zakon, a ne nujno dolgotrajen, saj potrebujete svobodo, razen če se bosta prilagodila potrebam drug drugega. Radi imate pustolovščine, optimistični ste in na živce vam gredo vsakdanje malenkosti. Lahko ste uspešen diplomat, odvetnik, učitelj, raziskovalec …Kljub številnih težkim življenjskim spremembam se boste vedno izvlekli iz težav. Lahko je to položaj za bogastvo – vaše ali partnerjevo, obljublja pa tudi dediščino ter veliko ljubimcev. Spolnost bo pomemben del vašega življenja, podirali boste tabuje, privlačili podobne partnerje s poudarjeno čutno noto, ki pa morajo imeti tudi podobne vrednote. Pazite le, da ne pretiravate. Srečno roko imate pri finančnih vlaganjih.Kaže, da ne boste nikoli nehali potovati in se izobraževati. Lahko študirate v tujini ter sprejemate ideje iz drugih kultur, se učite tujih jezikov. Guruji vam lahko pomagajo do modrosti. Imate visoka moralna načela in cenite znanje, lahko ste visoko izobraženi. Optimistični ste, radi tvegate in verjamete v pravične zakone, zavzemate se za pravice živali. Lahko postanete mednarodni pravnik, novinar, predavatelj …Prinaša vam srečo v karieri in priložnosti, ki zagotavljajo hiter uspeh brez pretiranega truda. Znašli se boste v vsakem poslu, lahko naredite akademsko ali pravno kariero, sodelujete s tujino oz. delate tam. Resnicoljubni ste, etični, inteligentni in modri, radodarni, kariera je vaše življenjsko poslanstvo. Z njo pa ne služite samo denarja, prestiža in visokega statusa, ampak tudi pomagate človeštvu.Ustvarili boste širok krog koristnih prijateljstev, tudi s tujci, ter povezovali ljudi različnih kultur, pogledov, narodnosti. Zavzemate se za pravično in raznoliko družbo, kot prostovoljec ali politik. Radi razpravljate, potujete, se ukvarjate s športom in ste v naravi. Če imate starejše sorojence, vam lahko pomagajo do uspeha in bogastva.Denar vam ne pomeni veliko, a se lahko vedno zanesete na pomoč iz ozadja, npr. v obliki subvencij ali nepričakovanih dobrotnikov. Ukvarjali se boste z duhovnostjo, raziskovali nove filozofije in prepričanja, veliko časa lahko preživite v samoti. Iskali boste resnico o smislu življenja.