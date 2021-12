Nihče ni na zemlji popolnoma sam, čeprav se nam, ko napredujemo na duhovni poti, včasih zdi tako. Tedaj moramo poklicati »svojo ekipo«. Na vsaki ravni zavesti nas čaka nova skupina ljudi in nove sorodne duše, ki nam pomagajo. Vedno nas čaka nekdo, ki je pred nami, pravijo duhovni učitelji. Tudi pokojniki nam pomagajo, čeprav se tega ne zavedamo.

Namen ljubezenskih odnosov je, da se vsak par nekaj nauči in reši. Namen zveze ni trpljenje in ostajanje v nizkih vibracijah, ampak napredek. Brez jeze in bolečine, s hvaležnostjo za izkušnjo, hkrati pa odločitvijo, da greš dalje, ko je lekcija med osebama končana. Ego tega sicer ne razume in težko spusti. Toda če veš, da smo individualne duše, je jasno tudi, da se partnerja ne moreta o vsem strinjati in nihče ne more delati vsega po naši volji.

V disfunkcionalnih razmerjih se ženska energijsko napaja na moškem, opozarjajo. V predelih spodnjih čaker je ženska energijska vez z živo spolno energijo, prek katere posesa energijo, ki ji jo moški prostovoljno daje, vendar pa lahko zaradi tega prek spolnosti tudi manipulira z njim. V takih zvezah prevladujejo strast, trpljenje in drama. Ko nasprotno čutiš mir, občutek domačnosti, čeprav je včasih težavno, je to dolgoročna zveza na ravni srca. Ženska je močnejša, hoče ga in prevzame nadzor, saj zna bolje manipulirati kot moški, ki so se navadili poslušati mame in samo sledijo. V vsej zgodovini poznamo npr. Kleopatro, na katero so moški padali.

Niti ni bilo treba, da so bile take ženske lepe, samo znale so manipulirati z energijami. Vendar pa to nikoli ne vodi do srečnega konca. Na koncu moški izgubi lastno identiteto ali razdre odnos, veliko potuje, si najde ljubimko ... Ženina spolna energija po tem, ko postane mama, ni več tako močna in ne more ga več držati z njo, pravijo.