Mrkov se ni treba bati

Mrkov so se ljudje v zgodovini vedno bali, saj so že tedaj vedeli, da prinesejo pomembne dogodke: rojstva, zaroke, napredovanje v službi, potovanje, operacijo, prodajo hiše, selitev, izid knjige, zmago na sodišču, ločitev, zaključek izobraževanja, novo ljubezen … Ti dogodki nam spremenijo življenje, kajti z njimi nas hoče vesolje poriniti naprej, četudi si sami ne upamo storiti koraka v neznano ali se temu upiramo. Predvsem v času sončnega mrka se nekaj konča in nekaj drugega začne. Biti moramo zelo prilagodljivi, pogumni ter zaupati načrtu vesolja, da odidemo iz zveze ali službe ter začnemo nekaj, česar še ne vidimo jasno. V tem času je, kot da hodimo po zibajočem se mostu. Ko smo na drugi strani, se most za nami podre, in vemo, da ne moremo nikoli več nazaj na drugo stran. Vse, kar se konča ob mrkih, je za vedno zaključeno, popravnega izpita ni – niti se vam kmalu ne bo zdelo smiselno vračati v preživete situacije. Če smo se z nekom razšli ob mrku, ne bomo več z njim. Vrata so se zaprla in ne moremo nazaj, samo naprej.

Življenje nam obrnejo na glavo, a v njih se skrivajo priložnosti. FOTO: M-gucci/Getty Images

Čeprav se spremembe odvijajo že/še mesece okoli mrka, jih najprej doživljamo kot šok. Šele pozneje spoznamo, da so bile v njih skrite priložnosti. Mrki namreč prinašajo nepričakovane dogodke, ki so zunaj našega nadzora. Nepredvideni zunanji dogodki nam postavijo življenje na glavo in nas prisilijo v akcijo, da bi nas postavili na pravo pot. Pogosto nimamo možnosti izbire, dogodki se odvijajo sami od sebe in šele pozneje spoznamo, za kaj je šlo v resnici. Načrtujemo npr. nakup stanovanja, nato pa zanosimo in odložimo nakup. Namen mrka je, da osvetli del življenja, ki potrebuje pozornost. Vesolje nam jo z njimi zelo pompozno pritegne. Šele čez pol leta vidimo širšo sliko in nam je jasno, zakaj se je nekaj moralo zgoditi. Ob tem je pomembno, da sprejmemo sporočilo mrka brez upiranja. Zavedamo se, da imamo zvezane roke in ne moremo vplivati na dogajanje, ki je dokončno. Poleg tega opazujmo vse znake in sporočila mrka. Ob glavnem dogodku se pogosto odvija še kup manjših. Mrki lahko tudi odnesejo pomembnega človeka iz našega življenja – sončni moškega, lunin pa žensko – in prinesejo na plan resnico. Ne pričakujmo dogodkov vedno točno na dan mrka. Stvari se lahko razvijejo v istem tednu ali mesecu. In ne označimo jih takoj za slabe ali dobre, saj vedno sledi še drugo dejanje. Če nekaj zgubimo, bomo verjetno dobili nekaj novega. Bodimo potrpežljivi. Lahko nam prinesejo dobre stvari in odpirajo vrata možnostim, o katerih si nismo upali niti sanjati. Če je planet, ki ga osvetli mrk, v rojstni karti dobro položen, sledijo dobri dogodki, če ne, pa izzivi.