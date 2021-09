Magnet za srečo

Ta cvet zraste prav čudežno v najbolj mračnih razmerah in je simbol sreče, cenjen je zaradi svoje odpornosti in seveda tudi lepote. Poglejmo zgodovino in pomen te rastline ter kako lahko z njeno simboliko vnesete koristi v svoje življenje.

Znan iz davne zgodovine

Lotosovi cvetovi imajo dolgo in bogato zgodovino, ki se razteza čez tisoče let. V naravi se pojavljajo v številnih državah jugovzhodne Azije in Avstralije, najdemo pa jih tudi v staroegipčanskih hieroglifih in folklori stare Grčije. Opaženi so bili na nekaterih najzgodnejših budističnih in džainskih slikah v južni Aziji, že v času cesarja Ašoke okoli 250 pr. n. št.



Uporabljali so jih tudi v budističnih stupah (svetiščih) leta 180 pr. n. št. z namenom podpore boginji, ki je sčasoma postala znana kot Lakšmi. Ker je bil lotos priljubljen tudi med Indo-Grki (starodavno nomadsko ljudstvo Evrazije), ni jasno, kje so te podobe nastajale, vendar so se bude, džini in hindujski bogovi in boginje že v prvih nekaj stoletjih našega štetja dvigali iz lotosovih cvetov. To je danes nacionalna roža Indije in Vietnama.

Duhovnost in vera

Svoje mesto so našli v številnih religijah, zlasti na vzhodu. Nekateri raziskovalci pravijo, da lotosovi cvetovi v hinduizmu predstavljajo maternico vesolja, iz katere se vse stvari rodijo, hkrati pa premagovanje stisk. Lokvanj namreč zraste le na resnično močvirnatih območjih, zato simbolizira idejo, da se lahko iz grdobe in uničenja ter nemira vsi združimo v tem popolnem trenutku. Obenem predstavlja povezavo (raste iz blata gor skozi vodo in zacveti na površju) in ima posreden odnos do budistične ideje o univerzalni duši. Iz motne vode se dvigne s čistimi cvetnimi listi, zato velja tudi za simbol čistosti in transcendentnosti ter duhovnega čiščenja in osvoboditve (znane tudi kot nirvana). Zato ni čudno, da je onkraj tega tudi simbol edinstvenega vira stvarjenja.



Lahko ga sprejmemo tudi kot utelešenje mandale s središčno točko, ki se razteza navzven. V tem središču najdemo prej omenjeni edinstveni vir. V hinduizmu obstaja priljubljena mantra, ki opisuje lotos kot simbol razsvetljenja: Om (sveta mantra) mani (dragulj) padme (lokvanj) hum (duh razsvetljenja). To lahko pomeni tudi, da je vsa modrost v nas, tako da je dragulj oziroma zaklad v nas – mi smo cvet lotosa.

Kakšen pomen nosi?

Bela: povezan je s čistostjo in transcendenco, v feng šuju je bela povezana tudi s kovino, ki lahko prereže ovire.

Roza: včasih spremlja božanstva v hindujskih podobah. V feng šuju je roza videti tudi kot mehkejša barva, ki je povezana s privlačno žensko energijo.

Rdeča: v budizmu obstaja pet glavnih družin Bude (Tathagatas), od katerih se ena imenuje Padma. Družina Padma se nanaša na ognjeni element, zato rdeči toni lotosov predstavljajo tudi ognjeno energijo. Cvetovi te barve simbolizirajo navdih, strast in izraz.

Modra: modri lotos (Nilotpala), ki je vedno prikazan zaprt, je poseben simbol za budiste mahajane, da opišejo potencial bitij, da uresničijo svojo inherentno naravo Bude, ki se lahko nato razcveti v popolno bodisatvo. (V budizmu je bodisatva oseba, ki lahko doseže nirvano, vendar jo zamuja iz sočutja in želje, da bi pomagala drugim.)

Uporabljajte jih doma

Pomembno je, da simbol uporabljate spoštljivo in ljubeče.

Narišite ga. V roke vzemite čopič ali barvice in ga narišite. Lahko narišete tri različne vrste, od lotosovega popka, ki predstavlja potencial in novo rojstvo, do lotosa sredi cvetenja ali pa v polnem razcvetu, kot človeka v polnem razcvetu. Tako kot risanje mandale ima lahko tudi ta miselna dejavnost sproščujoče, meditativne učinke.



Hranite njegove podobe. V južni Aziji jih imajo pogosto na stenah v obliki risb, slik in fotografij. Številne podobe bogov, Bude in džinov pogosto prikazujejo, kako sedijo ali stojijo na lokvanjih. S tem se lahko opomnimo, da imamo ves potencial, da se dvignemo nad vse izzive in prinesemo v svoje življenje nekaj lepega in čistega.



Sedite v pozi lotosa. Padmasana je v sanskrtu globoko odpiranje kolkov, ki vključuje sedenje s prekrižanimi nogami z obema stopaloma na vrhu nasprotnega stegna. To je odlična poza, ki jo navdihujejo ti cvetovi za uravnoteženje korenske čakre, saj omogoča, da se koren hrbtenice ukorenini v zemljo, in je priljubljen način za sedenje za meditacijo.

Posadite ga. Ne nazadnje lahko v svojo okolico vnesete tudi prave lotose, bodisi v domu ali na zunanjem vrtu, če vam podnebje to dopušča.

