Kristali, povezani z zemeljskim elementom

Vsi se zavedamo, kako pomembno je ohranjanje življenjskega ravnovesja, kar omogoča naša prizemljenost. Element zemlje je povezan s prvo, korensko čakro, ter drugo, spolno čakro, tako predstavlja naše temelje, njena energija pa spodbudi, da poženemo korenine, ustvarjamo, gradimo konkretne reči in imamo dovolj samozavesti in samozaupanja za doseganje svojih ciljev.



Element zemlje predstavlja povezavo med materialnim svetom in čustvenimi stanji. Predstavlja stabilnost, počasnost, konkretnost, realnost in načelo ohranjanja. Povezan je z našo vitalno energijo in plodnostjo. Nadzoruje našo seksualnost, kosti, kri, dihanje in strukturo – telesni skelet.



Po kristalih, povezanih z elementom zemlje, posegamo, ko želimo materializirati želeno ali stabilizirati kaos. Koristni zavezniki so pri intelektualnih projektih, ki jih težko spravimo v konkretne rezultate. Energija zemlje nam lahko pomaga tudi pri ritualih za obilje, prav tako kot pri tistih, v katerih si prizadevamo za zdravo in močno telo ali če potrebujemo zaščito in podporo pri uresničevanju svojih namer, iščemo ravnovesje in varnost.



Zemlja je povezana z zeleno in rjavo barvo, zato so taki pogosto tudi njeni kristali: mahovnati ahat, smaragd, žad, jaspis, jantar, črni turmalin in peridot. Prav tako podpirajo zemljino energijo amazonit, aragonit, zeleni kvarc, malahit in turkiz. Zemlja je namreč element, ki je najbolj povezan s fizično ravnjo našega obstoja, z vidnim svetom, ki se ga lahko dotaknemo, prav tako kot z našimi koreninami. Povezuje nas s tem, kar smo, in tistim, kar moramo doseči. Zato je element materialnega, varnosti in stabilnosti, predstavlja pa tudi čas in potrpljenje, ko posejana semena obrodijo sadove.

