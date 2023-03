Kar delamo, se dotakne vseh

Naše misli in čustva so kot magnet, ki privlači ljudi. Skozi svoje elektromagnetno polje človeka začutimo. Kdor se v odnosu postavi na nižji položaj, si ne upa ničesar povedati, dopušča, da drugi to začuti in lahko začne manipulirati z njim ter ga izkoriščati. Šef denimo obvladajo in zavohajo, nad kom bodo stresali jezo in rekli, da je določeni podrejeni vse slabo naredil.

Najbolj elektromagnetna polja drugih zaznavajo otroci. Nočejo dati rokice negativnemu človeku, čutijo, da z njim nočejo ničesar imeti, enako kot živali berejo naše polje. Elektromagnetna energija, naše energijsko polje nas namreč povezuje z vsem, nihče od nas ni ločen, vsi smo eno. Zato kar koli mislimo in delamo, se dotakne vsega in vsakogar.

Če si duhovno razvit, a kar naenkrat siten in ne veš, od kod je to prišlo, lahko sploh ni tvoje. Ker je vse povezano, lahko zaznavaš energije drugih v bližini, misel prijatelja, ki pomisli nate z ne najbolj ljubečo mislijo. Sam se potem odločiš, kaj boš s tem naredil. Lahko se takrat predvsem ustaviš in si dovoliš do maksimuma začutiti in vzljubiti začuteno, preliješ čustvo v ljubezen, sprejemanje tega, kar je, saj takšen odziv zmanjša naboj občutenega. Občutki namreč samo so, mi jim damo pozitiven ali negativen predznak.