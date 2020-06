Jupiter – planet, ki prinaša srečo

Denar lahko pride do vas na različne načine, lahko ga celo podedujete ali se bogato poročite – vse je odvisno od rojstne karte. FOTO: Maksim Kamyshanskii/Getty Images

Sonce v finančnih hišah

Srečneži pod Jupitrovim okriljem

Če sta Venera in Jupiter povezana, se nam ni treba mučiti, saj nam življenje samo prinese srečo in denar. FOTO: Getty Images

Jupiter v znamenjih

Milijonarji imajo Sonce ali Jupiter pogosto v finančnih hišah, drugi in osmi.

Vsi si želimo vedeti, ali bomo kdaj zadeli na loteriji, dedovali in kako bomo zaslužili. Dohodke in dediščino v astrologiji opisujeta 2. in 8. hiša. Glavni aspekti, ki nam lahko prinesejo bogastvo, pa so Uran, Neptun ali Pluton, dobro povezani z Venero in/ali Jupitrom. Uran, povezan z njima, lahko prinese nenadne, nepričakovane dobitke, npr. zadetke na loteriji. Neptun deluje bolj postopno in kaže, da smo sposobni ustvariti denar. Prepričani smo, da bomo obogateli – in to se zgodi. Pluton pa lahko nakazuje veliko premoženje. Številni milijonarji imajo lepe aspekte med Plutonom in Jupitrom ali Plutonom in Venero, njihov denar pa je pogosto podedovan oz. na neki način pride sam od sebe, pojasnjuje znana ameriška astrologinjaCelo Jupiter, povezan z omejujočim Saturnom, nam lahko prinese bogastvo. Če sta planeta v raku ali kozorogu, v obliki posestva ali nepremičnine. Pri premožnih ljudeh so pogoste tudi kombinacije za uspeh in trud. Nekdo ima lahko npr. nakazano sposobnost trdega dela in discipline, hkrati pa je pogosto ob pravem času na pravem kraju, ima srečo in sposobnost zgrabiti priložnost v pravem trenutku.Dobro aspektirano Sonce v 2. hiši je tudi znak, da človek dobro zasluži in ne bo zadovoljen, dokler ne ustvari bogastva. Pogosto se pojavlja v kartah milijonarjev. Planeti v 2. hiši pa na splošno označujejo naš način služenja in zapravljanja denarja.Še ena spodbuda za služenje je Sonce v kotnih hišah, saj osebo žene, da uresniči svoje potenciale. Če je v 1. hiši, človeku omogoči, da samostojno ustvarja premoženje, saj je to nekdo z močno osebnostjo. Če se osredotoči na služenje, bo uspešen. Če je Sonce v 4. hiši, ga bosta usoda in družina spodbujali k uspehu. Lahko podeduje družinski posel, posestvo ali bogastvo. S Soncem v 7. hiši pa bogastvo prihaja skozi partnerstvo, odnose in zavezništva. Nekdo s Soncem v 10. hiši bo pritegnil veliko poslovnih priložnosti, saj gre za ambicioznega človeka, ki potrebuje moč in status, kariera mu pomeni vse.Tudi 8. hiša je pomembna za premoženje. Predstavlja skupne finance, deljene prihodke, davke, zavarovanja, poslovna združevanja, partnerjev denar, denar drugih ljudi, vložen in podedovan denar. Ljudje z močno 8. hišo lahko oplemenitijo denar z vlaganji, se bogato poročijo ali dedujejo. Če ima ženska Sonce v 8. hiši, lahko denar pride od moža ali poslovnega partnerja.Izredno srečni so ljudje z aspekti Venere in Jupitra. Običajno priženijo denar, ga podedujejo, ustvarijo ali zadenejo. Na splošno namreč prinašata srečo in denar Jupiter in znamenje strelca. Sreča ni enako kot uspeh, ampak nekaj nepričakovanega, nezasluženo darilo, za katero se nismo posebno trudili. Kje nas čaka, pa lahko preprosto preverimo tako, da pogledamo, kje v rojstni karti imamo Jupiter in katera hiša se začne s strelcem, ki mu ta vlada. Sedma hiša npr. predstavlja naša zavezništva, in če je v njej Jupiter, lahko obljublja veliko poslovnih strank in priporočil, uspešna poslovna in zasebna partnerstva, lahko tudi več zakonov. Z Jupitrom v 10. hiši ali strelcem na njenem vrhu nas čaka sreča v karieri.Vedno bomo na pravem kraju ob pravem času, pojavljale se bodo odlične priložnosti in uspelo nam bo priti na vodilno mesto brez posebnega truda. Nasprotno pa tiste z Jupitrom v 4. hiši največ sreče čaka doma, lahko prek staršev, ki jih finančno podpirajo, ali podedujejo njihovo nepremičnino. Poleg tega znajo ustvariti topel dom in družino. Človek z Jupitrom v 1. hiši je sam svoje sreče kovač, hkrati pa mu življenje streže s priložnostmi, tudi za uspeh in finančno dobro. Slabost je le, da se lahko zredi. Ni treba poudarjati, da je spodbudno, če imamo Jupiter v 2. hiši denarja. Uspešni smo pri služenju, denar nam sam od sebe kaplja v žep, a si tudi upamo tvegati in radi zapravljamo, predvsem za luksuz. Če je v 3. hiši, je človek bister, zgovoren, nenehno se izobražuje, a tudi nima obstanka.Da zadenemo na lotu, lahko poskrbi Jupiter v 5. hiši špekulacij, prav tako nam prinaša ustvarjalnost, pestro ljubezensko življenje in več otrok. Paziti je treba le, da ne pretiravamo, saj lahko preveč tvegamo ali smo odvisni od iger na srečo. V 6. hiši ni najugodnejši, lahko pretiravamo s hrano in razdajamo denar, a nam lahko pomaga pri zdravstvenih težavah. V 8. hiši lahko pričakujemo dediščino in pestro spolno življenje, v 9. visoko izobrazbo, veliko potovanj, povezav s tujino, srečo pri pravnih zadevah. V 11. hiši prinaša široko družabno mrežo in velik krog poznanstev. Pogosto nam znanci zagotovijo priložnosti za naložbe in služenje denarja. V 12. hiši ni posebno močan, spodbuja duhovnost in samoto, pa vendar poskrbi, da tudi v težkih časih ne ostanemo brez prebite pare, ampak dobivamo pomoč, npr. od države.Ni vseeno, v katerem znamenju je Jupiter, saj se v nekaterih bolje počuti kot v drugih. Če je v ovnu, ga povezujemo s pogumom, podjetnostjo, a tudi pretiranim optimizmom in nepremišljenimi podvigi. V biku vam bo finančno v veliko pomoč, saj prinaša smisel za denar, moč pridobivanja in srečo s financami in nepremičninami. V dvojčkih skrbi za mentalno okretnost, razgledanost, talente, številna poznanstva. V raku je močan, pomaga nam ustvariti srečen dom in družino ter s čustvi barva naš svet. V levu prinaša priljubljenost, ustvarjalnost in radodarnost, a tudi špekulativnost. Če je v devici, ne bomo obogateli, bomo pa vestni, odgovorni in moralni.V tehtnici skrbi za srečna partnerstva, pravičnost in smisel za odnose, v škorpijonu pa zna biti koristen za finance, saj nam daje pronicljivost, dobro presojo, ambicioznost, poglobljenost. V strelcu je Jupiter doma in še posebno močan. Prinaša srečo z velikim S, optimizem, plemenitost, a tudi zapravljivost. Vendar ne skrbite, z Jupitrom v tem znamenju boste vedno padli na tačke in vam bo uspelo vse, česar se lotite. V kozorogu prinaša poslovni uspeh, vestnost, odgovornost, čut dolžnosti in voditeljske sposobnosti, a tudi skopost in preračunljivost. V vodnarju je družaben, human, zagovarja napredek in družbene reforme, samovoljen je in nepredvidljiv. V ribah pa označuje predvsem duhovno zrelega človeka, ki je sočuten in dobrodelen, a tudi nezanesljiv in nepraktičen z denarjem, se pogosto izmika dolžnostim, beži pred stvarnostjo in bolj fantazira o uspehu, kot da bi ga res dosegel.