Duhovni nasvet: kako postaviti meje za negativne

Večina ljudi, ki jih srečujemo, ne širi svoje negativnosti namerno. Pogosto se je ne zavedajo, saj so tako navajeni živeti v strupenem okolju, ki si ga ustvarjajo. Njihova zagrenjenost lahko izhaja iz nerešenega preteklega razmerja, otroštva ali druge potlačene teme. Ne zavedajo se, da se vse zgodi z razlogom, da žanjemo, kar smo sejali, da včasih sami po nepotrebnem ustvarjamo drame in da se splača občasno pogledati v ogledalo ter spremeniti svoje vzorce in vedenje.



Toda če nekomu namenite sočutje, potrpljenje in razumevanje, morda mu celo delate usluge ter ne dobite ničesar nazaj, se ustavite in vprašajte, kaj za vraga počnete. Ne gre za to, da bi pričakovali kaj v zameno, ampak za pošteno izmenjavo v odnosih. Zavedajte se sicer, da ste sami pripomogli k temu odnosu, a imate tudi svobodno voljo, da se vsak trenutek odločite za spremembe. Sicer je v človeški naravi, da drugi vedno poskušajo dobiti čim več zase in jemati ali vas izkoristiti toliko, kolikor jim dovolite. In če ničesar ne rečete, ne bodo odnehali. Ni treba, da delujete s sovraštvom. Nesramni ljudje so zgolj tisti, ki ne znajo predelati težkih stvari, zato vedno znova prizadenejo druge. Če ne želijo pomoči, jih ne morete spremeniti. Lahko le potegnete mejo in se ne pustite izkoriščati, kakor koli kruto se bo to včasih zdelo.

