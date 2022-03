Duhovna modrost: sanjska sporočila

Ker si večine sanj ne zapomnimo, poskusite to preprečiti tako, da hodite spat ob istem času in spite od sedem do devet ur v mirnem okolju. Pred spanjem se umirite z jogo, meditacijo ali kopeljo. Postavite si namero, da se boste spomnili sanj, in odženite skrbi.

Na nočni omarici imejte pisalo in blokec. Nato trikrat glasno ponovite: Zapomnil si bom sanje jasno in podrobno. Ko se zbudite, si zapišite celotne sanje, če se zbudite sredi noči, pa že tedaj, saj se jih zjutraj ne boste več spomnili. Začnite s tistim, česar se najprej spomnite, prav tako svoje občutke. Čez dan opazujte, kaj sproži spomine na sanje. Bodite pozorni, vaša duša vam nekaj sporoča. Vodite sanjski dnevnik.

Psihologi pravijo, da imajo sanje simbolni pomen. Klet v hiši je povezana s podzavestjo, odprta vrata pomenijo dostop do nečesa neznanega, tehnologija opozarja, da se moramo pri nečem posodobiti, voda pomeni čiščenje čustev. Toda to so samo okvirni pomeni, vaša sporočila bodo usklajena z vašo dušo. Pomaga tudi, če daste sanjam časopisni naslov, saj boste s tem pomagali umu, da jih povzame. Zapisane si glasno počasi preberite, saj se boste samo tako spomnili pozabljenih podrobnosti. Gre za posebno obliko meditacije.

Na tej točki jih še ne interpretirajte. Zapomnite si, da so sanje vedno o vas. Nato jih povežite s svojim življenjem. Če npr. sanjate o cunamiju, letalski nesreči ali katastrofi, so v vašem življenju na delu mogočne sile, sanje pa vam pomagajo do konstruktivnih zaključkov. Če npr. sanjate o nevihti, pred katero vas ščitijo sorodniki, vi pa vseeno odprete vrata in stopite v neurje, istočasno pa v resnici menjate službo, še enkrat premislite o svoji odločitvi in se vprašajte, ali ste pripravljeni spustiti varnost in udobje ter se podati v neznano.

Ne pozabite se osredotočiti na podrobnosti, saj vam lahko veliko povedo. Nato preprosto povzemite vsebino sanj, lahko jih tudi komu poveste. Prav tako lahko prosite podzavest, naj vas v sanjah vodi, če se o čem odločate.