Disharmonični aspekti med Neptunom in Saturnom

Saturn je struktura, red, organizacija, družba, Neptun pa ravno obratno – razpustitev strukture in reda, intuicija, duhovno, ustvarjalno, psiha.

Če ju imamo povezana s harmoničnim aspektom, znamo iti bolj potrpežljivo skozi težke čase in v ustvarjalne procese vnesti tudi veliko discipline, truda, strukture. In obratno – v gradbene procese veliko duše, navdiha, občutka.

Kombinacija med Saturnom in Neptunom prinaša strahove, lahko tudi psihične težave. FOTO: Forplayday, Getty Images

Temeljna problematika negativnih aspektov med njima je globok občutek strahu, eksistencialni strah kot podlaga v življenju. Ker oseba v otroštvu ni dobila dovolj trdnih temeljev in z njimi občutka varnosti, v njej odzvanja močan strah, ki ga je težko logično razložiti. Ta pri zemeljskih in ognjenih ljudeh prinese temeljno nezaupanje in nesproščenost, zato ustvarja varne in trdne strukture, se odloči za državno službo ali kako drugače žrtvuje svoje sanje, ideale za varnost. Pri bolj zračnih in vodnih ljudeh, sploh če je aspekt vezan na 12. hišo, Luno, 6. hišo, lahko prinaša psihično nestabilnost, mogoče strah pred psihičnimi boleznimi ali konkretno psihično trpljenje. Po eni strani imamo ob močno nadzorovani osebi strah pred duhovnostjo, strah izraziti se kreativno, dovoliti duši, da poje. Pri ljudeh, ki imajo manj nadzora, so bolj dušne narave, pa se problemi pojavljajo kot strah pred delom, obstanek v neki strukturi, težave z zaposlitvijo, nekako človek ne zna biti v sistemu.

Velikokrat lahko zgradijo, sploh tisti z več nadzora in večjimi družbenimi ambicijami, lažno persono, lik, ki družbeno nastopa, so nekako družbeno zlagani. V odnosu do države so nepošteni – utaja davkov ali kaj podobnega –, vendar bodo redko lahko vse to tudi skrili. Tisti, ki se slabše znajdejo v družbi, lahko, ker ne znajo ohraniti dela, delujejo kot družbeni paraziti, odvisni od socialne podpore ali kaj podobnega.

Odvisno je, kako je aspekt vpet v astrološko karto. Na simbolični ravni se ga zdravi tako, da se dela na področjih, ki jih simbolizira Neptun. Torej kot kemik, farmacevt, nekdo, ki prinaša red v organizacije, namenjene šibkejšim, ranljivejšim, kot umetnik, duhovnik. Če se najdete v katerem od teh poklicev, bo aspekt deloval manj družbeno naporno, vendar je na psihični ravni vseeno treba najti pogum in se naučiti živeti z globokim strahom v sebi. Na psihični ravni se je pomembno izogibati odvisnostim, opojnim snovem, ker lahko še poglobijo strahove in jih pomirijo le na kratki rok. Priporoča se redna vadba joge, da se telo poveže z dušo na harmoničen način.

Na simbolni ravni vam lahko koristi, da imate doma peščeno uro, stare umetnine, da je gradnja doma, struktura, bolj umetniška, posebna, ni klasična. Klet je lahko spremenjena v atelje, kjer oseba raziskuje tudi svoje sanje in dušo prelije v konkretno umetniško obliko. Muka ali trud ob ustvarjanju ravno tako nahrani ta aspekt, da se ne izraža kot kaj drugega.