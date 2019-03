GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO V sorodnem odnosu oba čutita, kot da se poznata od prej.

Sprejemanje in kompromisi

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Odnos s sorodno dušo je drugačen, globlji, bolj iskren in povezan. FOTOGRAFIJI: Guliver/Getty Images

Ko spoznate sorodno dušo, boste globoko v sebi vedeli, da ste jo. Ne boste se spraševali o tem in imeli boste močan občutek, da človeka že od nekod poznate, domač vam bo in neustavljivo vas bo vleklo k njemu. Kot bi srečali starega prijatelja, s katerim sta že veliko doživela in vedno držala drug z drugim.Toda če sorodne duše še nismo spoznali, lahko vse te znake zmotno pripišemo nekomu, ki nas samo uči določene lekcije. Zaljubimo se in vztrajamo v odnosu, čeprav v njem trpimo in ni pravi za nas, saj smo prepričani oziroma se prepričujemo, da je naša sorodna duša. Lahko ste seveda tudi v odnosu, ki razmeroma dobro deluje, pa vendar partner ni vaša sorodna duša.Kljub temu ste se lahko s tem človekom že srečali v preteklih življenjih oziroma vas uči določene lekcije ali sta se na dušnem nivoju odločila, da bosta prehodila del poti skupaj in si pomagala. Premislite, kako delujeta na določenih področjih, in odkrili boste, kako povezana sta v resnici ter kaj je resnični namen vajinega odnosa.V odnosu višje dušne povezanosti pa sta si partnerja sposobna odpuščati napake, tudi tiste, ki so se zgodile, preden sta prišla skupaj. Sorodna duša vas bo sprejemala take, kakšni ste, vašo pot, spodrsljaje in lekcije, ki so za vami, in vam jih ne bo očitala. Nekdo, ki vas resnično ljubi, se tudi ne bo zapičil v vsako malenkost, ki vodi v prepir, ampak bo prevladal občutek ljubezni in zadovoljstva, da je z vami.Prave sorodne duše si zaupajo, ker so tako močno povezane in se tako dobro in globoko poznajo, da ne delajo drame, ne sumničijo in nimajo ljubosumnih izpadov, tako kot pogosto v zvezah z drugimi ljudmi. Če preverjate partnerjev telefon, ga zasledujete in mu očitate, kaj počne, to ni sorodna duša.Te si namreč zaupajo in ves čas vedo, kaj lahko pričakujejo druga od druge. Še en znak, da sta tesno povezana, je, da v odnosu s sorodno dušo komunikacija gladko teče, ni nesporazumov in večjih šumov. Seveda se lahko na začetku, ko usklajujeta svoji življenji v skupno, pojavi manjša komunikacijska turbulenca, ker tudi sorodni partner ne zna brati vaših misli.Toda načelno se razumeta, slišita in pogosto tudi strinjata o stvareh. V odnosu s sorodno dušo vas ne skrbi, ali vas bo poklical, ali bo prišel, ali bo naredil pravo stvar. Vse to spontano teče. Ne bosta imela skrivnosti drug pred drugim, saj se bosta zavedala, da sta si podobna in sta eno. Če v običajnem odnosu čutite potrebo po maskah, igranju, zapeljevanju in manipuliranju, ste s sorodno dušo taki, kot ste. Nobene potrebe po predstavljanju v lepši luči ne boste čutili.In najbolje je, da vas bo ljubil natanko take, kakršni ste. Spontana in odkrita bosta drug z drugim in osvobojena vseh norm in vlog, ki jih sicer igramo v odnosih. Hkrati pa boste v odnosu s sorodno dušo ranljivi, ker boste porušili svoje zidove in spustili obrambo. Tega ne boste počeli s silo, ampak začutili, da je varno to storiti, saj se boste zavedali, da ni treba, da vas je strah posledic.Hkrati bosta ustvarila skupnost, v kateri bosta drug drugega ščitila pred vsemi nevarnostmi, ki prihajajo od zunaj. Odnos s sorodno dušo ne izključuje sklepanja kompromisov. Še vedno se bosta morala oba prilagoditi potrebam drug drugega. Če se vam kompromisi upirajo, verjetno niste s sorodno dušo. Sicer boste začutili, da vam je zadovoljstvo v odnosu na prvem mestu v življenju in ima prednost pred vsem drugim, kar se dogaja zunaj vaju.