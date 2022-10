Čas v dnevu: dopoldne je za telesno vadbo, zaspite pred 22. uro

Po ajurvedskem prepričanju so posamezne doše oziroma telesni tipi na vrhuncu svoje moči v določenih urah dneva, ko je okrepljena njihova energija. To informacijo lahko uporabite ne le tako, da določite čas dneva, ko se kot določen tip najbolje počutite – in si tedaj naložite primerne izzive –, ampak tudi zato, ker si lahko razporedite lažje in težje dejavnosti glede na prevladujočo energijsko podporo.

Umirjena kapa na primer vlada zgodnjemu jutru (od 6. do 10. ure), zato je tedaj odličen čas za meditacijo, čajni ritual, jutranje dejavnosti. Dan se nadaljuje z vladavino pite (od 10. do 12. ure): čas je najprimernejši za telesno vadbo, saj se v njem prepletata kombinacija moči kape in energije pite. Slednja prav tako spodbuja prebavo – čas je za kosilo. Vata prevzame nadzor popoldne (od 14. do 18. ure).

Spodbuja učenje in vse miselne naloge. Zvečer se energije umirijo, v času kape je tako primerno oditi v posteljo (od 18. do 22. ure). Zatem so namreč ponovno v zraku ognjene energije pite, kar pomeni, da se boste pozneje spet težje umirili.