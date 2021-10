Astrologinja Lenka: Najboljši del dneva je od 13. do 15. ure

Luna nadaljuje svojo pot v znamenju Vodnarja. Prinaša občutek svobode, neodvisnosti v vseh segmentih našega življenja, pa tudi občutek odgovornosti. To je nekaj, kar si vsi močno želimo, ali se bo uresničilo, pa je v veliki meri odvisno od trenutka rojstva.

Luna bo naredila čudovit trigon z Marsom iz znaka Tehtnice, zato je to dober čas za dogovor, načrtovanje in uresničitev marsičesa ne le v partnerstvu, ampak tudi v javnosti. Čeprav je energija nekoliko zavrta, se bo premikala, počasneje ali z dvomi, vendar daje moč vztrajati pri njej, saj gorečnosti ne bo manjkalo.

FOTO: Lenka Stanić

Najboljši del dneva je od 13. do 15. ure ali okoli 14. ure, ko sta Sonce in Jupiter v natančnem trigonu. To je kraljevski položaj, to je blagoslov, to je angel, ki je tam, da daje priložnost, pomaga človeku na kakršen koli način. To so največja darila, nagrade za uspeh, za delo, izpolnitev vseh poslovnih obveznosti, pa tudi za pridobitev diplom. Tu nekje si je človek sam zaslužil uživati ​​največjo srečo, največje bogastvo, največjo podporo, kjer koli je. To je čas, da odprete novo podjetje, se povežete s tujimi podjetji, napredujete z gotovim dobičkom.

Hkrati kupite vse, kar ima vrednost, hišo, poslovni prostor, nekaj, kar bo v življenju dalo sijaj. Še posebej, ker je v tem trenutku Luna tudi v konjunkciji z Jupitrom, zato je duša odprta za vse dobrote, radodarnost, pozitiven pogled na življenje. Duša je polna sreče, veselja, odprta, vidi vse le z najsrečnejšim občutkom in pomaga vsem. Aktivira tudi Jupitra, istočasno pa je v trigonu s Soncem in to so največje koristi, ki jih človek lahko prejme.

Podpora lahko pride s strani nadrejenih, ne le v smislu boljšega dela, ampak tudi v finančnem smislu. To je velika moč, pa naj bo finančna, poslovna, izobraževalna, ki jo ima oseba sama. Velika materialna blaginja na vseh področjih.

Danes je petek, dan Venere in je v znamenju Strelca. Zna in zmore uživati ​​v vsem, kar ji prinaša srečo, veselje, srečo, saj to zna priklicati. Pridružimo se ji in uporabimo eno najsrečnejših planetarnih konfiguracij na Nebu.