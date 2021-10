Astrologinja Lenka: več poslušajte in manj govorite

Luna je še vedno v Raku, včasih pa lahko pretirana skrb in ujčkanje prineseta nekaj težav. Ker vstopa v kvadrat z Merkurjem, je težko vzpostaviti komunikacijo, zato je bistveno, da takrat ne vstopate v nobena dokazovanja, zasliševanja in da ne ponujate pomoči. Šele med 16. in 18. uro, ko Luna naredi čudovit trigon z Neptunom, se lahko počasi prepustimo intuiciji in občutkom. Če se držimo tega, kar čutimo v srcu, ne bomo zgrešili.

Luno zvečer čaka Pluton, on pa je žal vedno brez usmiljenja in išče veliko očiščenje, saj ne odpušča ničesar, kar ni resnično ali iskreno. Takrat pride do obujanja težav iz preteklosti in iskanja krivcev. Navado imamo obtoževati vse druge, ta jeza nas vodi v sovraštvo ali maščevanje, vendar je primerno, da se ustavimo, osvetlimo situacijo in sprejmemo odgovornost. Ko to naredimo, se znebimo bremena, zato lažje potujemo skozi življenje.

Jutro bo še vedno dišalo po kvadratu Venere in Neptuna ter lažeh, prevarah, izdajah … Morda pridemo celo do odkritja, da nas je čustveno izdal nekdo, za katerega bi dali roko v ogenj, a življenje gre naprej. Zato se moramo ustaviti in vse izkušnje obrniti sebi v prid, da nam bodo služile za nadaljnjo pot resnice.

Danes je sreda, Merkurjev dan, in še vsaj teden dni je v svoji senci in počasi stopa na pot od središča Tehtnice do središča Škorpijona. Ko je v kvadratu z Luno, težko povemo svojo resnico, še manj pa nas drugi razumejo, zato je najboljše biti tiho in več poslušati. Morda je še najboljše, da za izražanje svojih misli uporabimo pisano besedo.