Astrologinja Lenka: V te trenutke je treba vnesti veliko svetlobe, nežnosti in razumevanja

Luna je v znamenju tehtnice in se počasi pomika proti sončnemu mrku, ki se bo zgodil jutri, 5. maja. Dva tedna smo že v predoru, ujeti med dvema mrkoma, med dve nezavedni in težki energiji. Vsi mrki, še posebej ta, ki prihaja zdaj, imajo vpliv do teden dni, preden se zgodijo.

Ne samo, da se bo Lunin mrk zgodil v znamenju Škorpijona, kjer je Luna, Duša je v največjem trpljenju in najgloblji bolečini, ampak sta vladarja tega Mars in Pluton. Mars je v znamenju raka, ki je tam od 25. marca in povzroča vsakodnevne težave doma, z družino in v družini. Tukaj je v svojem največjem padu in tukaj je njegova energija najšibkejša. Namesto da bi se usmeril v šport, da bi nekaj zgradil, v nekaj, kar je prava moška stvar, gre tukaj skozi čustva, solze in psiho. Zadnje čase je izven mejni, ki vse to poveličuje do največje neslutene mere. In vsak mrk je pravzaprav mrk zavesti in takrat se aktivira pri človeku, ki že ima predispozicije za kaj podobnega. In pred dnevi se je Pluton obrnil v svojo retrogradno smer v znamenju vodnarja, ki vse vse to dogajanje še pospeši.

V te trenutke je treba vnesti veliko svetlobe, nežnosti, razumevanja, a nikoli grobosti.

Luna bo dopoldne naredila opozicijo z Jupitrom iz znamenja Ovna. Jupiter, ki daje priložnosti in obljublja marsikaj, v kar se gre človek drzno in pogumno. Niti ni dobro preprosto pretiravati s hrano ali nakupovanjem, kaj šele, ko dandanes to v človeku dviguje pogum, da zmore kar koli in preseči svoje meje.

Okrog 17. ure Luna preide v znamenje svojega največjega slabega dostojanstva, v znamenje škorpijona. Počasi vstopa v jedro mrka, a bo takoj v kvadratu s Plutonom. Kakšna maščevanja, ljubosumje se bodo pojavila, aktivirala. Najbolje je celotno situacijo umiriti, odpustiti in dodati veliko nežnosti, razumevanja, objemov, ki jih je vedno manj, pa tudi veliko več ljubezni.

Danes je četrtek, dan Jupitra, in čeprav ga imamo za planet največje plemenitosti in največjega dobrotnika, ko kvadrira Plutona, boga podzemlja in zločina, gre takrat v nasprotno smer in iz njega izvleče najšibkejšega. Lahko od samega Plutona. V popoldanskem času, ko Luna aktivira Plutona, je še večja nevarnost širjenja marsikaj negativnega, od maščevanja, od destrukcije in samouničenja. Dajmo veliko nežnosti in ljubezni.