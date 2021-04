Astrologinja Lenka Stanić: Pojdi kamor koli in se vrni domov

FOTO: Lenka Stanić

Luna v Raku (pojdi kamor koli in se vrni domov) se najbolje počuti, a včasih se zaiskri, saj so pri Raku čustva na koncu in hitro pride do prepirov. Luna je z Venero naredila sekstil in ima načrt, kaj in kako urediti doma in na vrtu, kaj uporabnega kupiti, najprej pa poskrbeti za hrano. Uživa v lahkotni sproščenosti. Z Uranom bo naredila sekstil, zato bi bilo pametno, da v dom vnesete kaj novega, ga spremenite ali popravite – to estetiko podpira tudi Venera.Ampak Luna v Raku obuja tudi nekatere stare spomine in se je lahko loti nostalgija, da potoči nekaj solz. Mogoče krivi sebe in ima občutek, da kaj zamuja v življenju ali si po nepotrebnem povzroča bolečino. Lahko pa to popravi tako, da drugim svetuje, naj ne ponovijo njenih napak.Mars in Jupiter v trigonu ustvarjata pozitivno vzdušje in omogočata začetek česa uspešnega s prijateljem ali poslovnim partnerjem. Merkur in Sonce sta na zadnjih stopnicah Ovna, a Merkurju se tako mudi, da nima časa čakati, da prvo Sonce sporoči novico v znamenje Bika. Še prej pa bo vzpostavil popolno povezavo s Soncem. Gre za konjunkcijo kazimi, nekaj najlepšega in najsvetlejšega, kar se lahko komu zgodi v teh nekaj minutah. Ker to podpira tudi samo Sonce, pridobi njegovo moč, da se lahko v življenju doseže vse, le znati se mora prepustiti in se znajti v nekaterih duhovnih stvareh.Danes je nedelja, dan za druženje v družinskem krogu, za številne dogovore in načrte za prihodnost.