Astrologinja Lenka: Dragi moji vodnarji, srečen rojstni dan

Danes ob 3.38 in 56 sekund je Sonce prešlo v znamenje Vodnarja – kakšna svoboda, čudne verige snete z rok, hrbta, življenja! In zdaj Sonce – duh, Merkur – inteligenca in Saturn – čas hodijo skupaj v najbolj revolucionarnem, najbolj svobodnem in najbolj družabnem znamenju. Vse to je dodatno podprl njihov dispozitor Uran, ki je začel direkten hod. Tako se je vsa ta energija lahko sprostila in šla na pravo pot. Vodnar je sam po sebi znamenje zavedanja, budnosti, individualnosti, ki je zelo izrazita, pa tudi največje skrbi za druge. Je za svobodo, neodvisnost, za genialne izume, za družbeno enakost, za kolektivno prebujanje, za vse novo in povsem drugačno. Tu je mogoče pričakovati nepredvidljivost, stvari, ki se obrnejo v povsem drugo smer, včasih preveč trme brez popuščanja, zato je najbolj iskreno in odprto znamenje. Ko človek odkrito govori in misli, ga bodo drugi pri tem podprli. Včasih pa se zaradi svoje prijaznosti izkaže za naivnega. Tukaj je potreben mir, da se nič ne naredi nepremišljeno, ampak potrpežljivo in počasi, česar temu znamenju primanjkuje. To hitro vodi v stresno situacijo, v napetost, živčnost in zelo hitro v živčni zlom. Prav zato se zelo hitro pojavijo srčno-žilne zdravstvene težave. In Sonce, ki predstavlja našo zavest in voljo, naš ego, je tu usmerjeno v druge, v to, da bi bili drugi boljši in da bi vsi ljudje živeli v slogi, enakosti.

Danes se Luna bliža koncu znamenja Leva, počasi prevzema ta Vodnarjeva načela, po 15. uri pa preide v znamenje Device, da še malo razmišlja, malo dela, pomaga drugim in povzema vtise, da je sreča v majhnih stvareh.

Danes je četrtek, Jupitrov dan. Zdaj ko se je odmaknil od vodnarja, da ga Saturn ne bi upočasnil in peljal nazaj v preteklost, se bo po svojih najboljših močeh trudil podpreti načela Urana in Vodnarja ter jih še malo razširiti. Vodnar je tisti, ki nas opozarja, da obstajajo drugi ljudje, s katerimi bi morali ravnati kot s sabo. Sprejmite vsa nasprotja in jih združite v eno. To je kozmična zavest.