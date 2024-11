Toliko je zbral Goran Dragić, dobrodelno botrstvo zdaj prevzela Janja Garnbret

Ob deseti obletnici ustanovitve fundacije za pomoč športnikom iz socialno šibkih okolij je Olimpijskemu komiteju Slovenije (OKS) in letošnjemu ambasadorju, košarkarju Goranu Dragiću, uspelo zbrati 885.983 evrov. Dragić je na gala večeru ambasadorsko palico za leto dni predal športni plezalki Janji Garnbret, dvakratni olimpijski zmagovalki.

Lansko dražbo je gostil kolesarski zvezdnik Primož Roglič, ki je taktirko botra prevzel iz rok alpske smučarke Tine Maze. Ta je predlani pomagala zbrati 135.000 evrov, Roglič je nato s partnerji prišel do doslej najvišjega zneska, 200.180 evrov.

Pred tokratnim gala večerom Fundacije Leona Štuklja in Miroslava Cerarja v Ljubljani so predvajali dokumentarni film Zmaj s Kosez, posvečen osrednji osebnosti večera. Od uspešne tekmovalne kariere se je Dragić uradno poslovil konec avgusta v razprodanih Stožicah in zbiranje sredstev začel s to Nočjo zmaja.