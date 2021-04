To so razlogi, da ne bodo nikoli razkrili, kakšno je Schumacherjevo stanje

Minilo je že osem let, odkar se je sedemkratni svetovni prvak v formuli 1 Michael Schumacher poškodoval na smučišču, še vedno pa ni jasno, kakšno je njegovo zdravstveno stanje. Kljub velikemu zanimanju javnosti to ostala skrivnost. Zadnje podrobne informacije so razkrili leta 2014, ko so ga iz bolnišnice premestili v njegov dom ob Ženevskem jezeru.



Nemški mediji pa poročajo, da nikoli ne bo znano, v kakšnem stanju je veliki šampion. Razloga sta vsaj dva. Prvi je ta, da naj bi šlo za takšne poškodbe, da niti najboljši zdravniki ne znajo podati točne prognoze. Ves čas naj bi prihajalo do sprememb, zato so lahko informacije drugačne iz dneva v dan in napovedi niso zanesljive.



Drugi razlog po poročanju Focusa pa je, da želi predstavnica družine javnost o spremembah obvestiti šele, ko bo obstajalo resnično upanje za konkretno izboljšanje, zato nima smisla o njegovem stanju poročati vsakodnevno. Družina se je zato odločila, da se popolnoma izolira od javnosti, ki se bo pač morala sprijazniti, da najbrž nikoli ne bo izvedela, v kakšnem stanju je eden najboljših športnikov svojega časa.





Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: