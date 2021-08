Strašna tragedija: mladi nogometaš (23) umrl na igrišču (FOTO)

Na prijateljski tekmi med Crveno zvezdo iz Kaliningrada in Baltikom je umrl 23-letni vratarŽivljenje je izgubil po trku z napadalcem nasprotne ekipe. Vratar se je zgrudil, takoj so mu nudili prvo pomoč. Zdravniki so ga oživljali še eno uro, a žal brez uspeha, poročajo ruski mediji.Nesrečni Šišmarev naj bi umrl zaradi zadušitve z jezikom.