Sto let dirke 24 ur Le Mansa

Ta konec tedna mineva v znamenju najznamenitejše vzdržljivostne avtomobilske dirke na svetu – 24 ur Le Mansa. Dirko, ki poteka že od leta 1923 na dirkališču Circuit de la Sarthe blizu Le Mansa, prireja francoski avtomobilski klub Automobile Club de l'Ouest (ACO), od leta 2012 pa je del Svetovnega vzdržljivostnega prvenstva FIA.

Čim več kilometrov

V nasprotju z običajnimi dirkami, kjer šteje najkrajši čas, je v Le Mansu cilj prevoziti čim več kilometrov v 24 urah. In to je velik podvig, saj morajo ekipe in mehaniki iskati pravo ravnotežje med hitrostjo in vzdržljivostjo avtomobilov, ki morajo ves dan preživeti brez (hujših) mehanskih okvar, in to na progi, kjer hitrosti dosegajo 366 km/h. Na mulsannski ravnici so leta 1988 dosegli hitrost 407 km/h, kar je organizatorje spodbudilo k postavljanju dodatnih šikan, s katerimi so omejili nore hitrosti. A kljub temu povprečna hitrost zmagovalcev dosega 225 km/h.

Rekord proge je 5410 prevoženih kilometrov oziroma 397 krogov, kar predstavlja več kot šestkratno dolžino dirke Indianapolis 500 oziroma 18 dirk formule ena. Le Mans je prizorišče velikih taktičnih bojev in spopadov med velikimi avtomobilskimi družbami, morda najslavnejši med njimi je zagotovo spopad med Fordom in Ferrarijem v šestdesetih letih, ko je Fordu končno uspelo premagati italijanskega žrebca in štiri leta zapored dominirati na Le Mansu.

Goodyear bo za 24-urno dirko uporabil več kot 2500 pnevmatik, ki jih bo v Le Mans pripeljal z desetimi tovornjaki. FOTO: Goodyear

Različne kategorije

V Le Mansu se tekmuje v več kategorijah, med katerimi sta verjetno najslavnejši kategoriji LMP1 in LMP2. V slednji kot ekskluzivni dobavitelj pnevmatik sodeluje Goodyear, ki bo za letošnjo dirko uporabil več kot 2500 pnevmatik, ki jih bo iz Nemčije v Francijo pripeljalo 10 tovornjakov. Vsaki ekipi, s katero sodeluje Goodyear, je dodeljen strokovnjak za pnevmatike, v letošnji jubilejni ediciji dirke pa bo z Goodyearovimi gumami v konceptnem razredu Garage 56 vozil tudi dirkalnik NASCAR Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 Garage 56, za katerega je Goodyear razvijal pnevmatike na dveh celinah.

Doslej je med konstruktorji največkrat zmagal Porsche, in to kar 19-krat. S 13 zmagami mu sledi Audi, tretji pa je Ferrari z devetimi zmagami, a je nazadnje zmagal leta 1965. Prej omenjeni Ford je zmagoval štiri leta zapored, in sicer med letoma 1966 in 1969; od njegove prve zmage leta 1966 Ferrari ni več zmagal v Le Mansu. Zadnjih pet let je dirko 24 ur Le Mansa osvojila japonska Toyota.