Slovenec, ki nastopa za Turčijo: Športniki, še posebej z medaljo, si zaslužijo penzijo

Mihael Žgank je leta 2019 na Evropskih igrah osvojil zlazo v kategorijo do 90 kilogramov. FOTO: Leon Vidic/Delo

je slovenski judoist, ki je na olimpijskih igrah v Tokiu sanjal o zlati medalji. Če bi si jo nadel okoli vratu, pa bi to storil pod turško zastavo. Leta 2018 je namreč v želji po boljših tekmovalnih pogojih zamenjal reprezentanco, a njegovo srce še vedno bije za Slovenijo.Žgank je na svetovnem prvenstvu v Budimpešti leta 2017 osvojil srebrno medaljo, v Tokiu pa je 27-letnik iz Migojnic pri Žalcu osvojil peto mesto. Japonsko je zapustil v soboto in se odpravil v Turčijo in nato v Slovenijo. S tekmovalcem kluba Istanbulske občine (Istanbul BBSK), ki ima tako turško kot slovensko državljanstvo smo se pogovarjali tudi o tem, kako je doživljal tekmovanje na olimpijskih igrah pod zastavo Turčije in če obžaluje svojo odločitev.Ja, jutri v soboto 31.7 odhajamo nazaj Igre so bile veliko bolj stresne kot v Riu, predvsem zaradi korone in vse negotovosti ob tej pandemiji. Sam sem izredno užival in vse je bilo super (do polfinalne borbe seveda).Ja, ni lahko. Slovenci smo/so zelo srčni športniki in olimpijske igre je tekmovanje, kjer se to res pokaže.Na začetku smo spremenili ime, kar je omogočilo lažji in hitrejši postopek. Ampak sem lansko leto ime spremenil nazaj v svoje pravo ime.Živim v Istanbulu. Prihajam pa domov nekje na vsake tri mesece. Pogrešam najbolj naravo in mirnost.Presenetila me je pomanjkljivost discipline pri športnikih. Navdušila pa podpora, če si res vrhunski športnik, ki definitivno manjka v Sloveniji.Jezik je bil na začetku težek, še vedno so fraze ki jih ne razumem ampak že zelo dobro govorim.Sem, zrasel sem kot oseba. Imam večja pričakovanja od samega sebe. Pogoji so odločni, predvsem za olimpijske športnike se res potrudijo.Je, zadnjih par let sem res lepo in brez skrbi živel in se popolnoma posvečal judu. Z olimpijsko medaljo pa je še veliko lažje, poskrbijo zate praktično od konca kariere naprej.Vsi so bili presenečeni, saj niso vedeli kaj pričakovati in kako bo vse potekalo. Tudi sam nisem. Ampak so me podpirali.Sem v stiku in sem ponosen, da je bil moj trener. Ima izjemne rezultate in mu čestitam tudi za olimpijske v Tokiu kjer je ponovno dokazal da je najboljši trener v Sloveniji in to ne samo v judu.Vedno sem s ponosom predstavljal Slovenijo.Mislim, da bi za slovenske športnike želel predvsem večjo podporo po zaključku kariere, saj vrhunski športniki najbolj pomembna lete življenja namenimo športu. Medtem ko drugi nabirajo izkušnje in si gradijo kariero. Če res želiš postati uspešen v športu, moraš biti osredotočen samo na to, vsak dan, vsak mesec, leta. Prav tako trpi tvoje mentalno in fizično zdravje. Zaradi tega mislim, da si športniki, posebej tisti z olimpijsko medaljo, po karieri zaslužijo nekakšno ‘penzijo’ ki jim omogoči, da brezskrbno najdejo svoje področje in lahko malo bolj sproščeno stopijo v preostali del njihovega življenja.Pomembno je tudi da se športnikom prisluhne, vplivni ljudje lahko z malenkostjo spremenijo smer kariere športnika.