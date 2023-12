Nekdanji agent Michaela Schumacherja obupal: »Mislim, da ga ne bom več videl«

Michael Schumacher je že leta v komi, njegov nekdanji menedžer Willi Weber tako pravi, da je opustil upanje, da ga bo še kdaj videl. Zdaj 81-letni Weber je že prej obtožil družino, da laže o Michaelovem zdravju, zato so mu prepovedali obiske.

»Ko pomislim na Michaela, na žalost izgubim upanje, da ga bom še kdaj videl. Po 10 letih ni pozitivnih novic,« je dejal Weber, ki se je tudi spomnil, kako se je počutil, ko so mu po Michaelovi nesreči prepovedali obisk: »Zelo mi je žal za to in krivim sebe. Michaela bi moral obiskati v bolnišnici. Po njegovi nesreči sem bil žalosten kot pes,« je pojasnil.

Že leta 2017 je Weber družino legende obtožil, da je bila nepoštena in da ni razkrila resnice o zdravstvenem stanju nekdanjega voznika formule 1.

»Zelo mi je žal, da Michaelovi oboževalci ne vedo ničesar o njegovem zdravju. Zakaj jim ne povedo resnice?« je dejal Weber, ki je bil lani tudi na naslovnicah, ko je dejal, da je jezen, ker mu nihče ni dal informacij o Schumacherju, je spomnil Jutarnji list.

»Izgnali so me, mi rekli, da je prezgodaj, zdaj pa je prepozno,« je takrat dejal Weber.