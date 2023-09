Michael Schumacher je »brezupen primer«, trdi njegov tesen prijatelj

Sedemkratnega svetovnega prvaka Michaela Schumacherja, ki je leta 2013 med smučarsko nesrečo v francoskih Alpah utrpel življenjsko nevarne poškodbe, že več kot desetletje ni bilo v javnosti. Potem ko je padel na smučišču in z glavo udaril v skalo, je Schumacher 250 dni preživel v medicinski povzročeni komi v bolnišnici, preden so mu dovolili vrnitev domov.

Le redki so videli ali obiskali Schumacherja, odkar je utrpel skoraj smrtno poškodbo možganov, poročila o Nemčevem stanju pa so izjemno redka. Nekaterim prijateljem in celo družinskim članom so njegovi najbližji zamolčali, da bi preprečili uhajanje informacij v tisk.

Roger Benoit, Schumacherjev tesni prijatelj in novinar formule 1, zdaj trdi, da je primer slavnega 54-letnika »brezupen«, poroča Daily Mail. V intervjuju za švicarski časopis Blick Benoit ni želel dati konkretnih informacij o Schumacherjevem stanju.

Ta stavek pove vse

»Ne. Obstaja samo en odgovor na to vprašanje in to je tisto, kar je njegov sin Mick rekel v enem svojih redkih intervjujev leta 2022: 'Vse bi dal, da bi lahko govoril z očetom.' Ta stavek pove vse o tem, kakšen je njegov očev zadnjih 3500+ dni. Brezupen primer,« je dejal Benoit.

Schumacherjev sin Mick, ki je v letih 2021 in 2022 vozil za ekipo formule 1 Haas, zdaj pa je rezervni dirkač pri Mercedesu in McLarnu, je lani dejal: »Mislim, da bi se z očetom zdaj razumela drugače. Imela bi se o čem pogovarjati in mislim, da bi se super ujela.«

Schumacherjeva žena Corinna je prekinila osemletni molk o nesreči in spregovorila v dokumentarcu Netflixa iz leta 2021 z naslovom Schumacher. Razkrila je, da je po poškodbi »drugačen«, a da je še vedno »tu«.

Corinna Schumacher s hčerko Gino-Mario FOTO: Wolfgang Rattay Reuters

»Michael je tukaj. Drugačen, vendar je tukaj in to nam daje moč. Skupaj smo. Vsi živimo skupaj. Delamo terapije. Delamo vse, kar je v naši moči, da bi bilo Michaelu bolje in udobno. Želimo samo, naj se dobro počuti, da začuti to povezanost med nami. In ne glede na vse, bom naredil vse, kar lahko. Vsi bomo. Poskušamo nadaljevati kot družina, kot je bilo Michaelu všeč in še vedno ga obožujem. In nadaljujeva z življenjem,« je rekla.

»Nikoli nisem krivil Boga za to, kar se je zgodilo. To je bila samo smola, ki se lahko zgodi vsakomur v življenju, « je dodala.

Družinski prijatelj in medijski strokovnjak F1 Eddie Jordan je v začetku tega leta povedal, da mu Corinna ni dovolila obiskati Schumacherja.

»To je bila najslabša situacija za Micka in Corinno. Minilo je že skoraj 10 let in ni mogla iti na zabave, na kosila, karkoli. Je kot zapornica, ker se vsi želijo pogovarjati z njo le o Michaelu. Poznam jo zelo dobro, preden je bila z Michaelom Schumacherjem. Je ljubko dekle in poznal sem jo, ko se je poročila z Michaelom, tako da obstaja dolga zgodovina najinega dobrega odnosa. Poskušal sem iti sam pogledat Michaela, a me je Corinna zavrnila, in prav je tako, ker ga je želelo videti preveč ljudi,« je marca za OLBG povedal Jordan, poroča Jutranji list.