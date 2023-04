Nemška revija na naslovnici: Prvi intervju z Michaelom Schumacherjem. Spodaj pa drobni tisk

Nemška revija Die Aktuelle je tednik, ki je znan po objavljanju nezanesljivih informacij. Zdaj je objavila intervju z legendarnim voznikom formule 1 Michaelom Schumacherjem.

Spomnimo, da se je sedemkratni svetovni prvak med smučanjem pred desetimi leti hudo poškodoval in se od takrat ni mogel pojaviti v javnosti.

Tednik je objavil članek z naslovom »Michael Schumacher: Prvi intervju, svetovna senzacija«, pod njim pa z malimi črkami: »Sliši se sumljivo resnično.«

V domnevnem pogovoru, ki so ga objavili na dveh straneh, so med drugim dobili odgovore na vprašanja, kako je bil Schumacher leta 2013 poškodovan, kako je družina skrbela za nemškega voznika in celo o karieri njegovih otrok Gine-Marie in Micka.

Intervju je povzročil veliko ogorčenje v medijih, ker je uredništvo münchenskega tednika podatke, pridobljene iz računalniškega programa, uporabilo za povečanje branosti.

Septembra 2014 je bolnišnico v Grenoblu zapustil na invalidskem vozičku, v javnost pa so pricurljale informacije, da je paraliziran, ne more govoriti in ima težave s spominom. Kljub prizadevanju družine slavnega dirkača za ohranitev zasebnosti so se v medijih pojavile informacije, da je pri zavesti in da lahko hodi.