Schumacherjeva žena kot zapornica? Ne more na kosilo, izlet ali zabavo

Navijači dirkača Michaela Schumacherja že dolga leta čakajo na dobre novice o zvezdnikovem zdravstvenem stanju, a teh kar ni in ni. Legendarni dirkač formule 1 je od oči javnosti umaknjen že od leta 2013, ko se je zgodila usodna nesreča. Ves čas mu ob strani stoji žena Corinna, s katero se je Nemec poročil leta 1995.

Dirkačev prijatelj Eddie Jordan (74) je za britanski The Sun razkril, da se je Corinna v zadnjih letih zelo žrtvovala in se zaradi strahu pred vprašanji, kako je Michael, ni upala družiti z drugimi.

»To je res žalostna situacija za Micka in Corinno. Minilo je več kot deset let, a Corinna še zdaj ne more na zabavo, na kosilo ali izlet. Je kot zapornica, ker vsi, ki bi želeli govoriti z njo, govorijo le o Michaelu, ona pa se pravzaprav želi samo malo umakniti od vsega tega.«

»Težko je tudi za Micka, ki si želi ustvariti kariero v svetu formule 1. Če ne bi bil pod pritiskom, bi bil mogoče boljši voznik od očeta. Tudi on potrebuje svoj prostor in čas, tako kot vsi člani te družine,« je dodal Jordan.

Corinna je o Michaelu spregovorila v nedavno objavljenem dokumentarnem filmu, ki so ga objavili na Netflixu. Povedala je, da je zasebno zasebno in da tako, kot je Michael varoval njihovo zasebnost v preteklosti, zdaj oni varujejo njegovo. »Vsi ga pogrešamo, a on je tukaj. Drugačen, a on je tukaj, kar nam daje upanje,« je dejala.

Kaj se dogaja z nekdanjim dirkačem, ne ve nihče zunaj njegovega kroga. Njegovi dobri prijatelji so trdili, da ga ne smejo videti, a njegovi odvetniki so poskrbeli, da se nič o njegovem stanju ne deli z njegovimi oboževalci.

Eden izmed redkih, ki so v stiku s Schumacherjem, je nekdanji predsednik FIA Jean Todt, ki je razkril, da ga obišče dvakrat na mesec.