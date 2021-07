Saša Dončić: Ena medalja je že rezervirana za Slovenijo

Nebo je meja

Po veliki zmagi in uvrstitvijo na olimpijske igre v Tokiu in vrnitvi domov, kjer so jih na Brniku pozdravili navdušeni navijači, sta v oddaji 24 ur zvečer gostovala slovenski košarkarski selektor in oče najboljšega košarkaša v tem trenutku.je o kemiji med našimi igralci dejal, da je kemija res fantastična tako na parketu kot izven njega. »Nebo je meja,«, je ob tem poudaril naš selektor. Ob tem je tudi napovedal, da bodo skušali prepričati, da bi zaigral na olimpijadi., oče najboljšega igralca, se je strinjal, da gre za pozitivno energijo in kemijo med igralci.»S prisotnostjo Luke, so vsi igralci dobili samozavest, so kot velika družina,« je dodal Dončić.»Ena medalja je že rezervirana za Slovenijo,« pa je na vprašanje, kako se bo odezala košarkarska reprezentanca v Toku, napovedal oče Luke Dončića.