Dončić in zlata druščina na Brniku: Kdor ne skače, ni Slovenc! (VIDEO)

Kdor ne skače, ni Slovenc!

Naši zlati fantje. FOTO: Youtube

Slovenska moška košarkarska reprezentanca, ki je na kvalifikacijskem turnirju v Kaunasu osvojila prvo mesto in se uvrstila na letošnje poletne olimpijske igre v Tokiu, se vrača v domovino in na letališču Jožeta Pučnika so jim pripravili sprejem.Letalo z novopečenimi olimpijci je pristalo okrog 15.30 ure. Na letališču je odmevalo Kdor ne skače, ni Slovenc!, Šampioni, šampioni ...je po prihodu dejal »Kapo dol navijačem, podpirajo nas, kamorkoli gredo, res so najboljši navijači.«pa je dodal: »Izjemni občutki, dosegli smo nekaj izjemnega, hvala vsem navijačem, ki so prišli sem in tistim, ki so bili v Litvi. Vsi uživamo v tem kar smo dosegli.«pa je ocenil: »Občutki so lepi, hvala navijačem, vsakemu posebej, ki je prišel. Ritem je bil naporen, treba je napolniti baterije, se spočiti in potem gremo naprej.«Po osvojenem evropskem naslovu leta 2017 je slovenski moški košarkarski reprezentanci utako spel nov zgodovinski podvig. V Tokiu bo prvič v zgodovini med 12 ekipami, ki se bodo na olimpijadi borile za medalje.Slovenija bo na Japonskem igrala v skupini C skupaj s Španijo, Argentino in Japonsko. Prva tekma jo čaka 26. julija proti Argentini, 29. julija se bo pomerila z domačini, 1. avgusta pa z aktualnimi svetovnimi prvaki.Četrtfinala, kamor se bosta uvrstili prvi dve ekipi ter dve tretjeuvrščeni iz treh skupin, bodo 3. avgusta, finale oziroma tekma za bron pa 7. avgusta.