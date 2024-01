Roglič se počuti star 24 let: Zmaga na Touru je želja, ni pa obsesija

Na Majorki se je danes predstavila kolesarska ekipa Bora Hansgrohe. Njen športni direktor Rolf Aldag je na predstavitvi potrdil, da bo njen glavni cilj zmaga na Touru, na katerem bo ekipa imela le enega kapetana - Primoža Rogliča, ki pravi, da je zmaga na Touru velika želja, nikakor pa ne obsesija.

Po predstavitvi, si je Zasavčan vzel čas tudi za slovenske medije. Povedal je, da nad besedami vodstva ekipe ni presenečen in da je bila vloga edinega kapetana na Touru tudi eden glavnih razlogov, da je po prejšnji sezoni zamenjal ekipo.

»Zaradi tega sem podpisal pogodbo. Želel sem si to možnost, da imam vse potrebno za napad na zmago na Touru. Tudi če na koncu ne bom zmagal, si ne bom mogel očitati, da nisem poskusil. Treba je bilo tvegati in zapustiti najboljšo ekipo. Dobro, nisem prišel med eksote, ampak med mojo prejšnjo in zdajšnjo je bila vendarle v preteklosti velika razlika. Verjamem, da bo zdaj manjša, čeprav se zavedam, da nas čaka veliko dela. Ne bi pa še ničesar napovedoval. Zdaj lahko veliko govorimo, kaj dobro delamo, kaj nam gre, ampak realno stanje bodo pokazale dirke,« je za slovenske medije dejal Roglič.

Olimpijski prvak v kronometru bo sezono začel marca

Načrta dirk še nima, tako da ne ve, ali bo njegova prva dirka Pariza - Nica ali preizkušnja od Tirenskega do Jadranskega morja. Prav tako z izjemo dirke po Dofineji ne more potrditi nobenega drugega nastopa do dirke po Franciji.

»Rad bi vam povedal, kaj in kako, a res se o tem nismo pogovarjali. Lahko rečem, da nisem hotel spreminjati ustaljene prakse, da zadnja leta sezono začenjam marca po višinskih pripravah. V programu bomo gledali na to, kaj ima smisel, pozorni bomo na celotno zgodbo zadaj. Ne bomo gledali samo name, ampak tudi na druge. Konec koncev morata tudi Jai Hindley in Aleksander Vlasov dobiti svoje priložnosti,« o programu dirk pred Tourom ne ve povedati ničesar Roglič, ki prav tako še ne ve, kako bo s pomembnimi dirkami pozneje. Dejal je, da se zaenkrat nagiba k temu, da bi rad nastopil na cestnih preizkušnjah olimpijskih iger in svetovnega prvenstva, na kronometra dveh največjih enodnevnih preizkušenj pa ga zaenkrat ne vleče preveč.

Kot je dejal, se je v novi ekipi dobro ustalil, meni, da so njegovi kolegi v ekipi dobri fantje, zaenkrat pa še ne more reči, kdo bo lahko nadomestil Seppa Kussa, zvestega pomočnika pri ekipi Jumbo-Visma.

O tem, ali je svoj vrh že dosegel in ga zdaj samo ohranja, ne more govoriti. Številke na treningih namreč ne povedo vsega, tudi starost 34 let ne predstavlja kakšne ovire, saj se je s kolesarstvom začel ukvarjati pozno.

»Počutim se star 24 let. O tem, ali sem že bil na višku, ne razmišljam. Na številke ne dajem veliko. Tudi na števec ne. Ne zanima me, kaj pravijo kakšni časi, meni je samo važno, da sem na cilju etape pred vsemi,« je povedal Roglič, ki ni izključil možnosti, da tudi sam poskuša s podvigom, ki ga letos načrtuje Tadej Pogačar, in tudi sam napade zmago tako na Giru kot na Touru.

»Nič ni nemogočega. Vse se da, pravil ni. Rekordi so za to, da se rušijo, ustvarjati se morajo nove zgodbe. A jaz imam letos v mislih le Tour, rad bi naredil še eno črtico, potem pa razmišljal o novih podvigih,« je razmišljanja o posnemanju mlajšega reprezentančnega kolega prestavil Roglič.