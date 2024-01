Tako so sestavili novo kolo Primoža Rogliča (VIDEO)

V novi ekipi Primoža Rogliča so do letos uporabljali japonsko opremo znamke Shimano, od letos pa bo to ameriški Sram.

To pomeni, da Roglič ne bo občutil tako velikih sprememb, saj je prav Sramovo opremo uporabljal že v sezoni 2023, le da je takrat vozil kolesa znamke Cervelo. Zdaj bo na znamki Specialized. Prav na slednjem je dirkal, ko je začel tekmovalno pot v Adrii Mobilu, pišejo na spletni strani bicikel.com.

Pri Sramu so pripravili videoposnetek, kako so sestavili Rogličevo kolo za sezono 2024. Govorimo o Specializedovem modelu Tarmac SL8.

Sicer smo pri Jumbo Vismi videli številna eksperimentiranja, a v tem primeru so sestavili kolo s klasičnim prestavnim razmerjem 52/39 spredaj in 10/33 zadaj. Gre za menjalnike RED eTap AXS. Obroči so Specialized Roval Rapide CLX II, sedež je S-Works Power, plašči pa S-Workd Turbo.

Oglejte si video: