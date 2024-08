Tako je bilo na Dragićevi elitni zasebni zabavi. Poglejte, kdo vse je bil tam (FOTO)

Zlati kapetan slovenske košarkarske reprezentance Goran Dragić se bo z današnjim košarkarskim spektaklom v Stožicah dokončno poslovil s košarkarskih parketov.

FOTO: Restavracija Divino

FOTO: Restavracija Divino

FOTO:Restavracija Divino

Včeraj je v Stožicah potekala tudi dobrodelna gala večarja, nato pa je v znana restavracija DiVino gostila zabavo po dogodku oziroma after party.

FOTO: Restavracija Divino

FOTO: Restavracija Divino

Med udeleženci zabave so bili poleg Gorana Dragića tudi drugi vrhunski košarkarji, vključno z Luko Dončićem, Robinom Lopezom, ter nekdanji NBA zvezdniki kot so Steve Nash, Dirk Nowitzki, Kevin McHale in Rašo Nesterović.

FOTO: Restavracija Divino

FOTO: Restavracija Divino

FOTO: Restavracija Divino