Zaslužek, ki se lahko grdo obrne: svoj obraz prodali umetni inteligenci in to obžalovali

Področje umetne inteligence ponuja številne možnosti za zaslužek, močno se denimo uveljavlja na področju trženja. Tehnologija UI je namreč cenejša od snemanja z igralci, a vseeno bolj realistična kot povsem računalniško ustvarjeni avatarji. Podjetjem omogoča ustvarjanje katalogov digitalnih modelov, ki nastopajo v oglasih za izdelke ali storitve. A agencija AFP poroča o številnih primerih posameznikov – največkrat igralcev, ki vedno iščejo postranski zaslužek –, ki so dovolili uporabo svoje podobe marketinškim podjetjem, nato pa bili neprijetno presenečeni, ko so se znašli v deepfake videih, dvomljivih oglasih ali celo politični propagandi.

Na TikToku in Instagramu je zagledal svoj obraz, kako promovira sumljive zdravstvene pripravke.

Južnokorejski igralec Simon Lee je bil šokiran, ko je na TikToku in Instagramu zagledal svoj obraz – včasih v vlogi ginekologa ali kirurga –, kako promovira sumljive zdravstvene pripravke. »Če bi šlo za običajen oglas, temu ne bi nasprotoval. Ampak gre za očitno prevaro,« je povedal in dodal, da pogoji pogodbe ne omogočajo odstranitve videov.

Solène Vasseur, svetovalka za digitalno komunikacijo in umetno inteligenco, pravi, da je takšen način oglaševanja hiter in poceni ter da blagovne znamke z uporabo avatarjev pokažejo, da sledijo sodobnim orodjem. Postopek je enostaven. V pol dneva snemanja pred zelenim ozadjem s teleprompterjem igralec izrazi različna čustva, kar omogoči sistemu UI, da iz avatarja naredi vse mogoče v nešteto jezikih. »Izraznost pravega človeka – glas, obrazna mimika, govorica telesa – je še vedno boljša od vsega, kar lahko trenutno ustvari UI,« pravi Alexandru Voica iz podjetja Synthesia, vodilnega v panogi. Za izdelavo videa naročnik izbere obraz, jezik, ton – denimo resen ali igriv – in doda besedilo. Osnovna različica je brezplačna, naprednejša pa stane nekaj sto evrov.

Zneski v pogodbah se gibljejo od nekaj sto do nekaj tisoč evrov, odvisno od trajanja in prepoznavnosti osebe. Pogodbe pa pogosto vsebujejo zapleten pravni jezik in razne klavzule. Mnogi, ki želijo na hitro zaslužiti, pogosto ne razumejo v celoti, kaj podpisujejo. Tako je denimo britanski igralec in model Connor Yeates leta 2022 prav tako doživel neljubo presenečenje po podpisu triletne pogodbe s Synthesio za 4600 evrov. Izvedel je, da je bila njegova podoba uporabljena za promocijo Ibrahima Traoreja, predsednika Burkina Fasa, ki je oblast prevzel s prevratom leta 2022. »Pred tremi leti je nekaj videov ušlo našemu preverjanju, ker takrat še nismo imeli mehanizmov za nadzor videov z zavajajočo ali politično vsebino,« je pojasnil Voica.