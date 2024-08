Dragićeva partnerica takole sproščena pred spektaklom (FOTO)

Pred jutrišnjo poslovilno tekmo Gorana Dragića Noč zmaja se v Ljubljani že zbira smetana košarkarskih zvezdnikov NBA. Prešerno vzdušje v znamenju druženja bo potekalo ves današnji dan – ob 12. uri na mednarodnem poslovnem dogodku in zvečer na gala večerji.

Košarkarska zveza Slovenije upokojila Dragićev dres Zlati kapetan slovenske košarkarske reprezentance Goran Dragić bo v soboto pred domačimi navijači tudi uradno sklenil izjemno bogato športno pot. V čast in poklon nekdanjemu kapetanu je Košarkarska zveza Slovenije upokojila reprezentančni dres z njegovo številko 3, so sporočili iz KZS.

Na mednarodnem poslovnem dogodku Night of the Dragon Business Talk, ki poteka v Austria Trend Hotelu, posamezniki s področja gospodarstva in športa delijo svoje izkušnje.

Med slušateljicami je mogoče opaziti partnerico Gorana Dragića Greice Murphy, ki jo je v fotoobjektiv ujel naš fotograf. Na dogodek je prišla povsem sproščena in dobre volje. Vse kaže, da se v oblekah, ki jih zanjo te dni šiva slovenska modna oblikovalka Maja Ferme, izredno dobro počuti.

Maja Ferme je kreirala več oblek za Dragićevo elegantno partnerico, ki bo kreacije nosila v naslednjih dneh. S prvo je odprla druženje na poslovnem dogodku, na katerem se bodo med drugim pogovarjali Dragić, Steve Nash, nekdanji NBA-igralec in Dragićev mentor, Dirk Nowitzki, eden najboljših evropskih košarkarjev vseh časov, ter Bill Duffy, eden vodilnih zastopnikov športnikov in ustanovitelj agencije BDA Sports Management.

Slovensko gospodarstvo na dogodku zastopajo Matevž Frangež, državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, Matevž Mazij, predsednik upravnega odbora in izvršni direktor Bragg Gaming Group, Drago Kavšek, član uprave Petrola, ter izvršni direktor Addiko Banke Andrej Andoljšek.

Že zvečer bo sledil svečani dogodek na rdeči preprogi, na kateri se bodo v oblekah in kravatah predstavili vsi zvezdniški udeleženci sobotne poslovilne tekme.

Na dogodku bo potekala dobrodelna dražba košarkarske žoge in majice s podpisi košarkarjev. Greice si je za galo večerjo izbrala modni kos Maje Ferme in se bo oblekla v daljšo rdečo obleko z odprtim bleščečim korzetom.