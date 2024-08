Pred nami je košarkarski večer, vreden več kot milijardo evrov

Kapetan zlate slovenske košarkarske reprezentance z EuroBasketa 2017 Goran Dragić bo danes zvečer v Areni Stožice v družbi velikih zvezdnikov, ki so ga spremljali na njegovi 20-letni športni poti profesionalnega košarkarja, za vedno obesil na klin svoje športne copate.

V izjemnem enodnevnem športnem projektu pri nas, ki se lahko enači samo še z dobrodelno nogometno tekmo, ki jo je septembra lani za žrtve poplav pripravil predsednik UEFE Aleksander Čeferin, bo pod obroče pripeljal več kot milijardo evrov vredni ekipi svetovnih zvezdnikov. Ti so se v petek zvečer v oblekah in kravatah sprehodili po rdeči preprogi, večer pa je imel dva vrhunca: razdelitev igralcev v dve ekipi, Dragićevo in Dončićevo, ter dobrodelno dražbo.

Gorana Dragića na vsakem koraku spremlja partnerica Greice Murphy. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

»Vsa sredstva bodo namenjena mladim. V razmerju 80:20 jih bomo razdelili programu Botrstvo v športu, katerega nosilec je Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje, in fundacijo Gorana Dragića,« je povedal Goran Dragić, ki je v petek opoldne gostil poslovni dogodek Night of the Dragon Business Talk, zvečer pa še gala večerjo z dobrodelno dražbo v Stožicah. Košarkarska zveza Slovenije je včeraj med konferenco za medije tako upokojila Dragićev dres s številko 3.

Olimpijski komite Slovenije je zastopala naša zlata olimpijka in nekdanja judoistka Urška Žolnir. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

O športu, politiki in gospodarstvu so govorili Matevž Frangež, državni sekretar MGTŠ, Drago Kavšek, član uprave Petrola, Matevž Mazij, Bragg, ter Andrej Andoljšek, predsednik uprave Adikko banke. FOTO: MP Produkcija/pigac.si