Na slovenskih cestah več vozil kot kdaj prej, a električni avti izgubljajo zagon

Lani je bilo v Sloveniji registriranih 1,8 milijona cestnih vozil, od tega 1,3 milijona osebnih avtomobilov. Na medletni ravni se je povečalo tako število prvič registriranih novih kot rabljenih osebnih vozil, zmanjšalo pa se je število prvih registracij električnih avtomobilov. Število vseh navedenih vrst vozil se je v primerjavi z letom prej povečalo za dva odstotka, je sporočil državni statistični urad. Povprečna starost osebnih avtomobilov je bila 11,3 leta. Rabljeni avtomobili, ki so bili lani prvič registrirani v Sloveniji, so bili v povprečju stari šest let.

Skoraj polovica (48 odstotkov) ali 616.800 lani registriranih avtomobilov je za pogon uporabljala dizelsko, 45 odstotkov ali 570.000 pa bencinsko gorivo. Hibridni avtomobili so predstavljali štiri odstotke, električni pa en odstotek voznega parka. Število hibridnih vozil se je v primerjavi z letom prej povečalo na 53.800, električnih pa na 16.900. Pri novih prvič registriranih avtomobilih so bila razmerja po vrsti pogona drugačna: 26 odstotkov je bilo hibridnih in šest odstotkov električnih, bencinarji so predstavljali dobro polovico, dizli pa le še 16 odstotkov. Število prvič registriranih hibridov je v enem letu zraslo za 23 odstotkov na 13.600, medtem ko se je število novih registracij električarjev zmanjšalo za 27 odstotkov na 3156.