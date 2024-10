Poteza Schumacherjeve hčerke ga je zgrozila: »Zakaj bi nekdo izbrisal tako veliko ime?«

Hčerka legendarnega dirkača F1 Michaela Schumacherja Gina se je pred kratkim poročila s svojim dolgoletnim partnerjem Iainom Bethkejem in proslavila vstop v novo fazo svojega življenja tako, da je izbrisala močan simbol, ki je zaznamoval preteklost, na veliko zgroženost očetovega dobrega prijatelja.

Nekaj ​​dni po poroki je Gina (27) svoj status razmerja objavila na družbenih omrežjih. Tako je fotografila konje na družinskme ranču v Teksasu in se podpisala kot kot Gina Bethke.

Zakaj bi nekdo izbrisal tako veliko ime?

Ta podrobnost je naletela na kritike nekdanjega menedžerja zvezdnika formule 1 Willija Webra, ki ne more verjeti, da je vzela možev priimek in popolnoma izbrisala očetovega. »Zakaj bi nekdo izbrisal tako veliko ime? To je blagovna znamka. Povezano je z njenim očetom. Nikoli ne bi naredil česa takega, a to je njena odločitev. To je samo moje mnenje,« je komentiral Weber.

Weber je bil Schumacherjev agent in zelo dober prijatelj več kot 20 let, a se je, kot kaže zmotil, saj se je Gina uradno odločila za oba priimka in morda se agentu njenega očeta ne bi bilo treba tako odzvati.