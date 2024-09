Poroka v družini Schumacher: fotografiranje je bilo prepovedano

27-letna Gina Maria Schumacher, hči legendarnega voznika Formule 1 Michaela Schumacherja je dahnila usodni da dolgoletnemu partnerju Iainu Bethkeju.

Svečan obred se je odvijal v družinski vili Yasmin na španskem otoku Majorka, vrednost nerpemičnine je ocenjena na 32 milijonov evrov in jo je leta 2017 od predsednika nogometnega kluba Real Madrida Florentina Pereza kupila Michaelova žena Corinna.

Obred je potekal v razkošni vili. FOTO: Profimedia Profimedia

Kot poroča britanski Daily Mail, je bil za goste po poroki organiziran razkošen sprejem in zabava ob country glasbi.

Med povabljenci iz ozkega kroga prijateljev in družine sta bila tudi nevestin stric Ralf Schumacher in njegov partner Étienne Bousquet-Cassagne.

Ni znano, ali je bil prisoten tudi oče neveste Michael. Njegovo zdravstveno stanje za javnost ostaja skrivnost, da pa bi se izognili neprijetnostim, sta ženin in nevesta prepovedala uporabo mobilnih telefonov in s tem preprečila fotografiranje gostov.

Gina in Ian sta par sedem let, združila ju je ljubezen do konjev in jahanja. Gina je namreč uspešna jahačica in v tem športi dosega odlične rezultate.

Da se bosta z izbrancem poročila, je zaupala v začetku tega leta.