Stopili se boste: to je po koncu etape storil Primož Roglič (VIDEO)

Slovenski kolesarski zvezdnikje tik pred tretjo zaporedno zmago na dirki po Španiji. Po drugem mestu v etapi od Sanxenxa do Mos. Castro de Hervilla ima zdaj dobri dve minuti in pol prednosti pred najbližjimi zasledovalci. Po prihodu na cilj pa je družina Roglič navdušila svetovne medije in komentatorje. Sinček je skočil očetu v objem, Primož pa je zv naročju objel tudi svojo boljšo polovicoLora je nato Levu dejala, ali bosta spustila atija, da se gre oprhat. Lev je moral za trenutek malce razmisliti, nato pa je le spustil očka in se vrnil mami v objem. Še pred tem pa je malček Primoža poteptal po hrbtu in poskrbel za to, da so se komentatorji na družbenih omrežjih dobesedno stopili.Rogliča v nedeljo čaka le še 33,8 km dolga vožnja na čas. Doslej je na Vuelti slavil tri etapne zmage, četrta pa po predstavah v zadnjem tednu ni izključena.