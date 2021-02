Odšel je k prijatelju Iztoku Pucu, bila sta nerazdružljiv dvojec

Iztok Puc na OI v Sydneyju. FOTO: Tomi Lombar

Hrvaško športno sceno je včeraj pretresla vest, da je v 60. letu starosti nenadoma umrl legendarni rokometaš. Postalo mu je slabo po tekmi rokometašic Podravke, ki jih je vodil v zadnjih sezonah.Hrvaški mediji se poslavljajo od uglednega strokovnjaka in nekdaj ljubljenca njihovih športnih navdušencev. »Zdaj je odšel k prijatelju,« je zapisal 24sata.hr in se navezal na njegovo tesno prijateljstvo z, ki je poseben pečat pustil tudi v slovenskem rokometu. »Bila sta nerazdružljiva prijatelja in neverjetno nadarjena rokometaša. Vrsto let sta skupaj igrala v hrvaški reprezentanci. Člana prve zlate generacije iz Atlante 1996 Iztok Puc in Zlatko Saračević se bosta zdaj spet srečala, na nekem drugem, lepšem mestu.«Pucu, ki je zaradi raka umrl leta 2011, star 46 let, je vzdevek Žoga nadel prav Saračević. Spoznala sta se v Banjaluki, v 80. letih, ko sta bila soigralca v Borcu. On je bil pet let starejši od Puca, rojenega v Slovenj Gradcu, a postala sta nerazdružljiva prijatelja, sostanovalca na vsakem potovanju.»Ko smo trenirali, je Puc vedno ponavljal, naj mu vržem žogo v polkontro. To mi je tako ostalo v glavi, da sem nekega dne dejal: 'Ajdi, Žoga, molči!' Ves denar, ki ga je zaslužil, je pošiljal mami, ki je delala v Gorenju. Pogosta sva skupaj gledala filme, in spomnim se zgodbe o boksarju iz 60. let, z naslovom Šampion. Iztok nikoli ni imel očeta, to pa je bila zgodba o očetu in sinu boksarju. Nikoli ga še nisem videl tako žalostnega, ves čas je jokal. Videl sem, kako mu je bilo hudo zaradi tega,« je med drugim dejal Saračević, dodal pa tudi, da je bil on en redkih, ki mu je Puc pozneje zaupal, da je spoznal svojega očeta.Zdaj se rokometni svet poslavlja tudi od Saračevića, ki je bil v svoji bogati karieri olimpijski prvak leta 1996, svetovni prvak pa že leta 1986 z reprezentanco Jugoslavije. V klubski karieri je bil z Zagrebom evropski prvak leta 1992 in 1993. Kot trener je deloval pri Zametu, Nyiregyhazi, Čeliku, Dubrovniku, Zagrebu in Podravki.