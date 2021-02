Hrvaška zavita v črno: legendarnega športnika zaman oživljali 40 minut

Zlatan (Zlatko) Saračević (na fotografiji levo). FOTO: Sasa Pahic Szabo

Hrvaški šport je zavit v črno. V bolnišnici v Koprivnici je umrl legendarni rokometaš(59), ki mu je postalo slabo po zmagi Podravke nad Lokomotivo.Medtem ko so njegove igralke slavile zmago nad velikimi tekmicami, je Saračeviću postalo slabo. Po tekmi je domov peljal trenerko vratark. Ko sta stala pred semaforjem, mu je postalo slabo. Barbara je takoj poklicala rešilce, ti pa so ga odpeljali v bolnišnico v Koprivnico. Tam so ga oživljali 40 minut, a mu žal niso mogli več pomagati.Preden je leta 2018 prevzel Podravko, je vodil Zagreb, Zamet in je bil pomočnik trenerja hrvaške reprezentance. Kot rokometaš je bil znan kot odličen desni zunanji igralec z odlično levico. Med drugim je s Hrvaško osvojil zlato medaljo na olimpijskih igrah v Atlanti leta 1996 pod vodstvomZ Jugoslavijo je osvojil bron na olimpijskih igrah v Seulu leta 1988 in zlato na svetovnem prvenstvu v Švici leta 1986. S Hrvaško je osvojil še srebrno medaljo na svetovnem prvenstvu na Islandiji leta 1995 in bronasto na Portugalskem na evropskem prvenstvu leta 1994.