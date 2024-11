Oblak blestel, Čerin zadel! Slovenija v težkih vodah

Slovenska nogometna reprezentanca je na zadnji tekmi lige narodov na Dunaju igrala 1:1 (0:1) z Avstrijo. Izbrance Matjaža Keka po osvojenem tretjem mestu v skupini B3 marca čakata dodatni tekmi za obstanek v ligi B.

Žan Vipotnik in avstrijski nogometaš Marko Arnautović. FOTO: Lisa Leutner Reuters

Slovenija je kljub ne posebej optimističnemu vzdušju v javnosti za dvoboj s »prvim favoritom skupine«, kot so menili Kek in druščina, obljubila boj za zmago. A ta scenarij se ni uresničil, so pa Kekovi izbranci iztržili neodločen izid, ki pa je zadostoval »le« za tretje mesto. Tekmeca za dodatne boje za obstanek v ligi B bo dobila v petek.

Za Avstrijo je v 27. minuti zadel Romano Schmid, za Slovenijo pa v 81. Adam Gnezda Čerin.

Avstrijci so v večjem delu tekme upravičili vlogo favorita, dolgo vodili in bolje igrali, a na koncu ostali brez želenega slavja. Po drugem mestu v skupini jih čakata dodatni tekmi za preboj v ligo A. Neposredno pot v ligo A si je zagotovila Norveška s pričakovano zmago proti Kazahstanu, ki se seli v ligo C.

Oblak ustavil avstrijske poskuse

Kek je v primerjavi s tekmo z Norveško opravil eno menjavo v začetni enajsterici, v obrambi je namesto Vanje Drkušića zaigral David Brekalo.

Uvod tekme ni ponudil posebnega razburjenja, oboji so imeli po en ne posebej nevaren strel, tudi s tistim Konrada Laimerja v 14. minuti Jan Oblak ni imel veliko dela.

Christoph Baumgartner in Timi Elšnik. FOTO: Lisa Leutner Reuters

So pa Avstrijci imeli terensko pobudo, Slovenci so bolj pazili, da znova hitro ne prejmejo zadetka. Zgolj to jim je kar dobro uspevalo, gostitelji niso imeli prave ideje, kako prebiti zgoščeno postavo gostov.

Ko so se Slovenci po dolgem času odločili za odhod v napad, pa so po protinapadu domači povedli. Christoph Baumgartner je s podajo našel Romana Schmida, ki je sam prišel pred Oblaka in ga ugnal za 1:0.

Brekalo namesto Drkušića

Baumgartner je imel v 35. minuti novo lepo priložnost za Avstrijce, ko je tudi on prišel sam pred slovenskega vratarja, a je bil slednji uspešnejši. Sicer pa je bila domača zasedba tista, ki je še naprej več poskušala narediti v napadu, tudi Marcel Sabitzer je v končnici polčasa prišel do strela, Kekovi fantje pa so le poredkoma zaigrali na avstrijski polovici.

Avstrija je bolje začela tudi drugi polčas, takoj nanizala nekaj nevarnih napadov, je pa v 55. minuti po dolgem času do strela prišla tudi slovenska vesta, a je bil poskus Benjamina Šeška prešibak.

Nicolas Seiwald in Timi Elšnik. FOTO: Lisa Leutner Reuters

Na drugi strani je bil premalo natančen Baumgartner v 58. minuti, v 61. je za malo z volejem zgrešil še Sabitzer, ki je poskusil tudi v 64., po 70. minuti pa je nekoliko odločneje zaigrala tudi Slovenija, vendar ji je uspelo sprožiti le nekaj nenevarnih strelov.

Baumgartner izstopal pri Avstrijcih

V 81. minuti je Kek v igro poslal Andraža Šporarja in Sandija Lovrića, še v isti minuti pa so Slovenci izid poravnali. Po podaji Žana Karničnika z desne strani je z dobrih desetih metrov zadel Adam Gnezda Čerin.

Po novem avstrijskem pritisku je Baumgartner v 88. minuti le za las zgrešil slovenska vrata, tako da se je tekma končala brez zmagovalca.

Slovenija ima po šestih medsebojnih tekmah z Avstrijci zmago, dva remija in tri poraze.